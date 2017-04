5-day mass HIV screening isinagawa ng DoH-MIMAROPA

Ayon kay Regional Director Eduardo Janairo, ang naturang aktibidad, na may kaakibat ding awareness education para sa mga turista sa Puerto Galera, ay idinaos ng DOH– MIMAROPA, katuwang ang Project Red Ribbon Care Management Foundation, Inc. mula Abril 12 hanggang kahapon, Abril 16, 2017.

Nabatid na ang HIV screening ngayong taon ay nakasentro sa mga lokal na residente, na hinikayat nilang boluntaryong sumailalim sa screening upang matukoy ang kanilang HIV status, bukod pa sa pagkakaloob sa mga ito ng counseling at treatment.

Nagdaos rin sila ng HIV seminars, upang higit na maunawaan ng mga residente at mga bisita ng Puerto Galera kung ano ba talaga ang HIV at kung paano ito maiiwasang kumalat sa komunidad.

Namahagi rin naman ang DOH-MIMAROPA ng mga condoms at mga lubes sa mga residente.

“We must exercise vigilance, practice safety and always use protection,” ayon pa kay Janairo.

Naging matagumpay naman ang aktibidad lalo na’t daan-daang residente ang boluntaryong sumailalim sa HIV screening.

Tiniyak rin ng DOH na magiging confidential ang resulta ng ginawa nilang pagsusuri.

Ipinasya ng DOH-MIMAROPA na sa Puerto Galera magdaos ng mass HIV screening dahil ang naturang lugar ay isa sa itinuturing na “most highly visited places” sa panahon ng Holy Week, particular na sa mga LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) community. MACS BORJA