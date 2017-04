Adultery, hindi normal – CBCP

HINDI dapat na ituring na ‘normal’ lamang ang pangangalunya o pagkakaroon ng karelasyon maliban sa iyong asawa.

Ito ang reaksyon ni Lingayen-Dagupan Archbishop Socrates Villegas, pangulo ng maimpluwensiyang Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP), sa tahasang pag-amin ni House Speaker Pantaleon Alvarez na mayroon siyang nobya maliban sa kanyang asawa.

Ayon kay Villegas, walang sinuman ang ‘exempted’ sa ikaanim na kautusan ng Panginoon na may kinalaman sa adultery, kaya’t hindi ito dapat na ituring na normal lamang.

“No one is exempted from the 6th Commandment, which is adultery. So whether you are a teenager or an 80-year-old lola, no one is exempt,” ani Villegas. “We should not consider this as normal.”

Pinaalalahanan rin ni Villegas ang publiko na hindi na dapat pang makipag-relasyon ang mga taong may asawa na.

Nauna rito, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng mga mambabatas na sina Alvarez at Davao del Norte Rep. Antonio Floirendo Jr., na sinasabing nag-ugat sa awayan ng kani-kanilang nobya. MACS BORJA

