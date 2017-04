Aldub Nation, hihilinging huwag tigbakin ang serye nina Alden at Maine

MAY hakbang daw na gagawin ang Aldub Nation para sa kanilang mga idolong sina Alden Richards at Maine Mendoza.

Hihilingin daw nilang e-extend pa ang Destined to be Your’s na ayon sa impormasyong nakuha nila ay titigbakin na ito ng GMA 7.

Hanggang May na lamang daw ito at ang My Love ang magiging kapalit.

“I have a sad news for you guys. According to a reliable source, a GMA insider told them that Destined to be Yours will set until the end of May to give way to My Love from the Star Pinoy adaptation.

DTBY will have atleast 13 weeks run (1 season) and there are a slim chance for an extension since both Alden and Maine’s schedules are too difficult to manage for the taping since both of them are in Eat Bulaga.

I hope we can address the GMA network to do their best to extend DTBY since it captures our hearts. Please share this to all Aldub Nation so that they will be aware of this and we hope that GMA, as well as APT (who managed Maine) will listen to us. Thank you.” ayon sa isa sa mga opisyal ng kanilang grupo.

Well, sana nga pakinggan sila ng Kapuso network at ng APT Entertainment. Paano kung deadmahin sila, ano ang gagawin nila? ‘Yan ang abangan natin.

***

GMA Network, dadalhin ang viewers sa isang magical adventure this summer

Isa na namang masterpiece ang inihahanda ng Kapuso Network para sa kanilang loyal viewers this summer. Balita kasi namin isang magical adventure ang ihahandog ng Daig Kayo Ng Lola Ko na magsisimula ngayong April kasama ang Queen of Philippine Cinema na si Ms. Gloria Romero, at ang Kapuso child actors na sina Chlaui Malayao, Jillian Ward, David Remo and Julian Miguel Erasca. Paano nga kaya ito magiging magical? Yan ang dapat Abangan soon sa GMA.

***

Benjamin Alves at Ara Mina, nagkaayos na?

Napatawad na nga ba ni Benjamin Alves si Ara Mina matapos patayin ng karakter nitong si Mariz ang role niya sa Pinulot Ka Lang Sa Lupa na si Ephraim?

Nakita kasi namin sa post ng dalawang aktor sa kani-kanilang Instagram accounts na binisita ni Ben ang mahusay na aktres sa shop nito recently. Nagpasalamat naman si Ara sa ginawang ito ng binata.

Ganito rin kaya ang mangyayari sa nalalapit na pagtatapos ng Pinulot Ka Lang Sa Lupa gayong puro paghihiganti pa rin ang nasa isip ng mag-inang Mariz at Angeli (LJ Reyes)? We wish na sana naman ay maging maayos na ang lahat dahil nakakaawa naman si Santina (Julie Anne San Jose) na patuloy na nagdadalamhati at naghahanap ng hustisya dahil sa pagkawala ng kanyang other half.

***

Marc Abaya, obsessed na!

Hindi namin kayang bitiwan ang exciting na istorya ng Legally Blind.

Medyo creepy na ang dating ng karakter ni Marc Abaya sa GMA Afternoon Prime series as William.

Hindi na kasi niya mapigilan ang obsession kay Grace, na ginagampanan ni Janine Gutierrez. He follows her saan man siya magpunta and even calls her out of nowhere para lang marinig niya ang tinig nito.

Ano kaya ang gagawin ni Edward (Mikael Daez) once malaman niya ang ginagawa ng kapatid? And sa ginagawa niya kayang ito, malalaman na kaya ng lahat na siya ang rapist ni Grace? Wag palampasin ang susunod na mga eksena sa Legally Blind.

***

Regine Velasquez, Donna Cruz at Mikee Cojuangco, may reunion sa GMA Network!

Intrigued ang marami kung magkakaroon daw ba ng reunion movie sina Regine Velasquez-Alcasid, Donna Cruz at Mikee Cojuangco na bumida sa movie noong 1996 na DoReMi.

Marami kasing fans ang na-excite nang makita ang photo nilang magkakasama.

Nalaman namin na ito pala ay BTS sa reunion ng tatlo sa kanilang guesting sa GMA comedy show na Full House Tonight! Naku, siguradong another episode to watch out ito! Ano kayang pasabog ang dala nila? Sana mag-Sabado na!

***

Masturbation at boobs no Iza Calzado mapanonood na!

Nagbubunyi ngayon si Iza Calzado, ang kanyang direktor, producer at buong team sa R18 na ibinigay ng MTRCB sa kontrobersyal nilang pelikulang “Bliss” na may mga eksena raw na masturbation at nagpakita pa ng boobsina si Iza.

Matatandaang inayawan na ito ng MTRCB dahil sa temang hindi suited for public viewing.

Pero nagprotesta sina Iza, at sa pangalawang pag-review ay nakapasa rin ito at ipalalabas na sa bansa ng walang putol.

Aber, mapintahan nga ang ipinagmamalaking dibdib ni Iza na itinanong pa niya sa mga nanonood sa espesyal na pagpapalabas nito sa UP kung maganda raw ba ang kanyang papaya. Hehehe!

***

