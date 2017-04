Andi, may panibagong buwelta kay Jake!

AYAW nang pag-usapan ni Jake Ejercito ang inihain niyang joint custody sa anak nila ni Andi Eigenmann na si Ellie dahil nasa korte na ang kaso para sa visitation rights sa anak.

Magkasama ang mag-ama na dumalo sa 80th birthday celebration ni Mayor Joseph Estrada last Wednesday, katibayan na walang katotohanan ang naglabasan na hindi papayagan ni Andi dumalo si Ellie sa birthday ng kanyang Lolo Erap.

Kapag kasama ni Jake ang anak kay Andi ay lagi raw sinasabihan ng una ang anak na si Ellie na mahal na mahal niya ito.

Dalawang araw lang mananatili sa bansa si Jake dahil babalik din siya ng Singapore para tapusin ang kanyang Masters sa isang unibersidad doon.

Samantala, nagpahayag na naman si Andi ng matatalim na pahayag na kahit hindi niya pinangalanan ay alam mo na kaagad kung sino ang pinatatamaan.

“I still believe that real justice can prevail in this country. Even if you are up against a family with power and lots of money,” ang isa sa mga naging pahayag ni Andi.

Sinabi naman ni Jake sa isang interview na nahihirapan daw siyang makipag-usap sa kampo ng actress kaya idinaan niya sa korte ang paghingi ng karapatan sa anak na si Ellie.

***

Almost two years na rin nang maghiwalay sina John Lloyd Cruz at Angelica Panganiban bilang magkasintahan.

Hanggang ngayon ay loveless pa rin ang dalawa mula nang maghiwalay kaya may speculation na baka naghihintay lang raw ng tamang panahon para magkabalikan.

Pero gaya ng sinasabi ni John Lloyd na ayaw niyang magsalita ng patapos at kapwa sila nagbitaw ng pahayag na mananatili silang magkaibigan, ito rin ang dahilan kaya nakikita silang magkasama sa ilang sosyalan.

Ang latest na isyu nga kina John Lloyd at Angelica ay nagpapagawa raw sila ng rest house sa Batangas.

Sa Batangas raw ang puntahan ng dalawa kahit na hindi pa nila officially inaamin na sila ay nagkabalikan na.

Last week ay nakita raw sila sa isang beach na magkasama. Hindi naman raw sila masyadong pinapansin dahil sa gabi sila nagsi-swimming.

May kuwento naman na may pinagagawang beach house si John Lloyd sa naturang lugar at minsan nga raw ay binisita nilang dalawa.

Kung nagkabalilan nga sila ay walang masama dahil pareho naman silang available at tao rin sila na may karapatang lumigaya.

***

Hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin ang summer episode ng Bubble Gang sa beach resort.

Kahit dalawang episode ito na napanood every Friday evening sa GMA 7 ay talagang inabangan.

Iba ang charisma ng BG barkada at pagpapatawa ng mga barkada sa pangunguna nga ni Michael V, Boy2 Quizon, Antonio Aquitania, Juancho Travinio na best friend ni RJ Padilla na nagpaalam na nga sa longest running gag show sa TV dahil maninirahan na siya at kanyang pamilya sa Australia.

Mami-miss si RJ ng BG barkada lalo ng mga BG beauty na sina Kim Domingo, Valeen Montenegro, Jackie Rice, Arny Rose atbp nagseseksihan sa TV show.

Pagdating kasi sa taping ay isang komedyante rin talaga si RJ na laging nagpapatawa sa mga kasamahan at marunong makisama sa kapwa.

Si RJ ay kapatid ni Daniel Padilla sa amang si Rommel Padilla. Tulad ng isang Padilla ay down to earth makisama sa lahat at laging handang tumulong sa mga nangangailangan. TEKA MUNA/ GERRY OCAMPO

