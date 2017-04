Andi natakot sa kaso, Twitter account binura

WALA naman sanang problema sa pinupursige ni Jake Ejercito sa pangunguna ng kanyang abogadong sa Atty. Ferdinand Topacio na joint custody para sa anak nilang si Ellie dahil wala namang puwersahang magaganap. Kaya nga idadaan nila sa husgado para maging legal ang hinihirit na custody.

Ayon kay Atty. Topacio, wala silang kaplano-plano na agawin o ilayo ang bata sa nanay (Andi Eigenman) nito dahil alam daw ni Jake ang pakiramdam ng isang ina. Nang idulog nga nila sa korte ang usaping ito ay tahimik lamang sila, kaya lang itong si Andi ay agad na nagkakatsang sa social media kaya nabulabog at kumalat ang nasabing usapin.

Panay ang pagtatalak ni Andi. Pinalalabas nitong inaapi siya. Na wala raw siyang kalaban-laban dahil powerful daw ang kanyang mga kalaban.

Natawa na lamang ang kampo ni Jake. Lumalayo sa tunay na isyu ang aktres dahil gumagawa siya ng eksena para kaawaan at suportahan ng netizens sa laban kuno niyang ito. Ang hinihiling lang naman ni Jake ay ang maibigay ang kanyang oras sa anak at ang nararapat na obligasyon niya bilang isang ama. Ang paghahabol ni Jake sa bata ay para mapaganda ang future nito.

Saan ka naman nakakita ng nanay na parating karay-karay ang kanyang anak sa mga gimikan nila ng kanyang boyfriend? Bakit kailangan ilagay ang bata sa invironment na hindi naman dapat para sa kanya?

Anyway, sa sobrang kadaldalan ni Andi, nakakuha ng pambala si Atty, Ferdie para ipanlaban sa kanya. Aniya, “Someone is making easy for us to prove samething important in court,” ani Atty. Topacio regarding sa tweet ni Andi na, “Babala: Minsan lang ako gumamit ng Twitter pero pag-nagtweet kala mo ako nakaimbento ng Hallmark cards.”

Sa takot ni Andi na baka maging pambala ito sa kanya sa korte, napilitan siyang i-deactivate ang kanyang Twitter account. ‘Yun na!

JAJA CASTAÑEDA, MAKAKASAMA ANG KAPUSO AT KAPAMILYA ARTISTS SA SARILING SHOW

Ang number one councilor ng Mariveles, Bataan na si Jaja Peliglorio Castañeda ay magkakaroon ng benefit show titled “This is My Now” sa darating na May 27 Sat. @ Music Hall Metrowalk Ortigas, Pasig City. Makakasama ni Jaja sa show na ito ang Kapuso star na si Ruru Madrid at ang Kapamilya star at Hashtag member Nikko Natividad.

Sa show na ito ay maipakikita ni Jaja ang kanyang talento sa pagkanta at makatutulong pa siya sa kanyang mga kababayan dahil ang kikitain nito ay ang mahihirap niyang constituents ang magiging benepisaryo.

Looking forward din si Jaja na magawa ng stage play or movie. Gayunman, muli raw siyang papasok sa acting workshop para lalong pang ma-enhance ang kanyang acting ability.

KC PINALITAN NI PIA WURTZBACH BILANG HOST NG BB. PILIPINAS

Excited ni KC Concepcion na ipinost sa kanyang social media account ang muling pag-host sa gaganaping Bb. Pilipinas. Pero kamukat-mukat mo’y bigla niyang binawi ang sariling pralala.

Hindi raw siya ang magho-host. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit. Pero sa pangatlo niyang post sa Instagram, masaya raw siya dahil ang magiging host ngayon sa nasabing beauty pageant ay si Pia Wurtzbach.

Sorry KC. Hayaan na natin siya Pia. Mas kailangan niya ng career kesa sa’yo.

***

For comments, suggestions & news feed, text me at #09234703506/#09074582883 or email at kuya_abepaul@yahoo.com. Please listen to DWIZ’s Star na Star program from 2:00-3:00 p.m., Monday to Friday. Mabalos! PAPAK!/ABE PAULITE

loading...