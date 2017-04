Bagong simbahan sa BGC, naitayo sa limos

SA pamamagitan ng limos mula sa mga taong may mabubuting puso ay matagumpay na naipatayo ang bago, maganda, maluwag at magarang St. Michael the Archangel Church sa Bonifacio Global City (BGC).

Kamakalawa ng gabi ay binuksan na sa publiko ang naturang simbahan na pinasinayaan at binasbasan ng may pitong obispo at 100 pari, kasabay ng pagtatalaga kay Fr. Pedro Enrique Rabonza IV bilang kauna-unahang kura paroko nito.

Sa madamdaming ‘acceptance speech’ ni Fr. Rabonza matapos siyang italaga bilang parish priest ay naiyak ito noong isalaysay niya ang kanyang pamamalimos sa publiko para lamang maipagawa at matapos ang simbahan.

Kabilang aniya sa mga nagbigay ng limos upang maipatayo ang simbahan ang isang pitong-taong gulang na batang babae na buong-pusong ibinigay ang kanyang P300 naipon sa kanyang alkansya, na inipon niya para pambili ng handa sa kanyang kaarawan, ngunit minabuting itulong na lamang sa pagpapagawa ng simbahan.

“Ang hirap mamalimos, pero nagtiwala at naniwala ako sa Diyos, na magkakaroon ng himala na kaya kung ipagawa ang kanyang tahanan dito sa BGC at sa loob ng 17-buwang dusa, sakripisyo at kutya ng iba dahil sa panghihingi ko ng donasyon ay naitayo ang simbahan,” ani Fr. Rabonza.

Ayon kay Fr. Rabonza, ang simbahan ay biyaya ng dakilang lumikha, kaya siya’y nagtiwala at nangyari ang himala.

May nagbigay din aniya ng dalawang kaban na kamote na ani sa probinsiya na pinabebenta sa kanya o iluto para magsilbing tulong habang ginagawa ang simbahan.

Inihayag pa ni Fr. Rabonza, nagpakatatag siya sa maraming pagsubok at karanasan habang siya’y namamalimos alang-alang sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos hanggang matapos ang simbahan na bunga ng pag-ibig ng mga taong tumulong.

“We did it for love, mula sa puso ko, puso sa puso, maraming, maraming salamat po,” pagtatapos pa ni Fr. Rabonza. MACS BORJA

