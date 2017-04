Barry Manilow, umaming ‘beki’

MATAPOS ang halos apat na dekada, kinumpirma na rin ng sikat na mang-aawit at kompositor na si Barry Manilow na isa siyang bakla.

Inamin rin ng 73-anyos na singer-songwriter na halos 40 taon na siyang may relasyon sa dating television executive at kasalukuyang manager na si Garry Kief at taong 2014 pa nang sila’y ikasal.

Binanggit din sa panayam ng ‘People Magazine’ ang mga pinagdaanan ni Manilow sa loob ng 39 na ton na pagsusumikap na itago ang kanyang sekswalidad at relasyon sa kapwa niya lalaki.

Dagdag pa ng mang-aawit, nangamba siya noon sa posibilidad na hindi matanggap ng publiko kung aamin siyang ‘bakla’ kaya’t nagpasaya siyang ilihim ito ng mahabang panahon.

Bagama’t matagal nang haka-haka ang ukol sa sekswalidad ni Manilow, ngayon lamang nito opisyal na kinumpirma sa publiko ang balita.

Si Barry Manilow ang umawit sa mga sikat na kanta tulad ng Mandy, Even Now, Can’t Smile Without You, Looks Like We Made It, at Copacabana na sumikat noong 70’s at patuloy pa ring kinakanta hanggang ngayon ng nakararaming tao. JOHNNY ARASGA

