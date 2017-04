BATAS NI KIKO, MAY BUTAS

TAMA si Pangulong Rodrigo Duterte na kasalanan lahat ni Senador Francis Pangilinan kung bakit lumolobo ang bilang ng mga kabataan sa bansa na lumalabag sa batas at dumarami rin ang mga salbahe.

Sinabi ni Pangulong Duterte na ang Pangilinan Law o Juvenile Offenders Act ang siyang naging daan daw para walang criminal liability ang isang akusado na nasa edad na 15 years old pababa at kailanman ay hindi pwedeng ikulong maliban lang sa intervention ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Kaya hayun, ang resulta ay dumarami ang mga gagong kabataan sa lipunan dahil sa kinukunsinti ng batas ni Pangilinan ang mga kabataan na gumawa ng mga krimen at mga katarantaduhan. Kahit makapatay, mang-rape, magnakaw, mangholdap at iba pang mga heinous crime ay hindi pwedeng ikulong at itu-turn over lang sa kanilang mga magulang (ganyan ka kunsintidor ang batas na ‘yan).

Ang sabi pa ng Punong Ehekutibo, hindi masama ang mangopya ng mga batas o Juvenile Offenders Law sa mga developing country, subalit ang kailangan lang daw ay higpitan ang pagpapatupad ng batas sa mga kabataan na lumalabag dito sa Pilipinas.

Sa ibang bansa nga raw, ayon kay Duterte, kapag ang kabataan ay nagkasala ay hindi raw ito inire-release bagkus ay dinadala raw ang mga ito sa Correctional Facility o halfway house at doon ay pinangangaralan at isa-isang bini-briefing na maging responsable ang mga ito sa kanilang gobyerno.

Hindi ibig-sabihin, kapag dinala ang isang kabataan sa Correctional Facility, ay ikukulong na ang mga ito. Sila ay tinuturuan ng gobyerno para matutong gumalang habang ang mga ito ay nasa minor age pa.

Ang hirap sa batas ni Kiko, humahaba ang sungay ng kabataan dahil ang katwiran ng mga ito, kahit ilang beses na gumawa sila ng mga krimen o katarantaduhan ay hindi sila natatakot na makulong dahil kailanman sa batas ni Kiko ay hindi pwe-deng ikulong ang edad na 15 pababa (‘yun bang binebebe ang mga kabataan) .

Tila may butas ang batas ni Sen. Pangilinan. Tangna naman, hehehe.

MAY TIMBRE NGA BA?

Pakisilip nga, Nueva Ecija Provincial Director Supt. Antonio Yarra, ang puwesto pijo na drop balls nina Edison sa bayan ng Rizal at sa “Drop Ball Queen” na si Jovie sa bayan naman ng Sto. Domingo.

Halos magdamagan ang operasyon, tuloy ay ginagawa nang tambayan ng mga drug addict at paminsan-minsan ay sentro pa ng distribusyon ng illegal drugs.

Bakit hindi hinuhuli ito? May timbre ba, kernel?

