Bea Binene at Derrick Monasterio, matutuloy ang kasal!

KASALAN din pala mauuwi ang tambalang Bea Binene at Derrick Manosterio.

Iyan ay sa role nilang mag-sweetheart sa top rating comedy-adventure Tsuperhero.

Sa totoong buhay, matuloy kaya ito? Panahon ang makapagsasabi dahil parehong nasa height pa ng kanilang career ang dalawa.

Madalas nilang sabihin ay very close silang dalawa. Mauwi kaya ito sa tunay na ligawan?

Ang ligawang di matapus-tapos nina Nonoy (Derrick) at Eva (Bea) sa mga episode ng Tsuperhero ay tuluyang mauuwi sa kasalan.

Magandang episode ito dahil kumpleto ang cast na magse-celebrate ng kasal nang dalawa.

Pinag-aawayan pa nina Julius, Samuel, Polding at Choy kung sino sa kanila ang best man. Excited si Anna na maging Maid of Honor ni Eva pero nababahala siya dahil may mahiwagang lalaking nagpapakita sa kanya.

Sino ang lalaking ito? Gagambalain ba niya ang kasal nina Nonoy at Eva?

Samantala, ang pagiging Tsuperhero ni Derrick ay hindi magtatapos sa finale episode. Lalo pa siyang magiging super hero via Mulawin vs. Ravena.

Magpartner muli sina Bea at Derrick sa pinakabagong telefantasia ng GMA 7 na balitang makapapalit ng Encantadia.

Parehong ring superhero sina Bea at Derrick sa Mulawin vs. Ravena.

Orlando Sol: Blooming sa recording career dahil ang first album “Emosyon”, ilu-launch na!

Kauna-unahang Masculados member si Orlando Sol na binigyan ng big break nang management company niyang Production 56 sa pagkakaroon ng solo album.

Malapit na ang official launching ng first album niya, ang Emosyon, na ire-release ng Star Records.

Sabi nga’y blooming ang career ni Orlando sa recording. Di biro na malaki ang tiwala ng kanyang manager-mentor na si Direk Maryo J. Delos Reyes sa pagkakaroon ng solo album.

Una palang narinig ng award-winning director ang magandang boses ni Orlando sa isang musical stage play sa school, nasabi agad na may future ang teenager noong estudyante.

Hugot singer ang tawag ngayon kay Orlando dahil ang mga awitin niyang napili ay pawang madamdamin. Kaya tamang-tama ang title ng first album niya ay Emosyon.

Ang unang music video ng Emosyon album na hango sa single na Kailan Darating Ang Ayoko Na ay mapanonood na sa MYX simula noong April 21.

Sa music video, tampok ang trianggulo nina Orlando, Blumark Roces at Catherine Rem, dating PBB.

Sa FB page ni Orlando, lubus-lubos na pagpapasalamat ang naipost sa mga tumulong sa kanya. Kabilang dito ang KDAANTeam, StarMusic, Production 56 at sa iba pa.

Ang album ay may anim na singles na pawang original compositions.

Ashley Ortega: Malapit na bang matunghayan ang beauty niya sa naglalakihang billboards sa EDSA?

Confirmed nang nakapirma si Ashley Ortega para maging latest endorser ng BENCH.

Nakatakdang magpictorial next week si Ashley sa kumpanya ni Ben Chan.

Kasunod ng Bench pictorial ni Ashley ang pagsu-shoot ng bagong TVC ng Jollibee. Gagawing TV commercial na ang Crush episode ng Jollibee na nai-air last Valentines.

Kapartner muli ni Ashley si Enrico Cuenca.

Hit ang Crush commercial video ng Jollibee sa Youtube at Facebook, umabot ito ng more than 17 million views worldwide.

Gumawa ng records sa local video commercial in terms of viewership.

Balitang sa April 25 na ang story conference ng The Good Teacher ni Marian Rivera., kung saan kasama sina Ashley at Enrico bilang love team.

Makakasama ring top billing sina Jillian Ward at Joyce Ching.

Abangan sa Wagas ang unang tambalan on TV nina Ashley at Enrico.

Nakatakda rin silang dalawang mag-guest sa bagong programa ni Gloria Romero tuwing Saturday sa GMA 7.

Magsisimula sa May ang shooting ng unang movie nina Ashley at Enrico under OctoArts Films na ang director ay si Jose Javier Reyes.

Max Collins, panauhin sa Bubble Gang, tampok sa gags na Beauty and the Beast

Lalong nakasasabik ang gags ng dalawa nang dekadang comedy show, ang Bubble Gang, ng GMA 7 dahil paiba-ibang panauhin ang kadalasang nagsisiganap.

Ngayong Friday ay tampok na panauhin si Max Collins. Kasama ring guest ang naggagandahan at seksing sina Kim Rodriguez, Lovely Rivero at Ashley Rivera.

Tamang-tama ang gags ay tungkol sa Beauty and the Beast. Sino naman kaya ang lalabas na beast sa episode?

Di matatawaran ang beauty ni Max ngayon at magaling din siya sa pagtiming sa mga comedy scenes.

Kasasabikan din ang bagong portion ni Michael V na Buhay Bakla. Panibagong pakulo ang magpapatawa sa inyo.

Michael V, mautak na businessman sa Pepito Manaloto

Successful businessman si Michael V sa programang Pepito Manalot.

Base sa istorya ng episode busy si Pepito sa business. Umaalalay lagi sa kanya ang ka-love team na si Manilyn Reynes.

Dahil sa lumalagong negosyo ni Pepito, nai-stress rin siya. Kaya pinayuhan ng doctor na magpahinga. Katulong niya si Manilyn sa mga problemang pangkalahatan. ON THE SET/ NOEL ASINAS

