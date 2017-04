BI employees na nag-mass leave bagsak ang morale

BUNSOD ng nararanasang pangigipit sa sahod ng mga empleyado bukod pa sa hindi pagkakaloob ng kanilang overtime pay ay maituturing na bagsak na ang kanilang morale.

Ito ang sinabi ni German Robin, pangulo ng Immigration Officers Association of the Philippines (IOAP) kasabay ng apela kay Pangulong Rodrigo Duterte na bawiin ang suspensyon ng tinatanggap na overtime pay ng mga empleyado ng ahensya.

“Kapag ito, maibalik ang express lane fund for the augmentation ng salary namin, lalakas ang moral ng aming kasamahang immigration officers.

Sila ay patuloy na magtatarabaho at actually pinipilit namin na ibalik ang serbisyo namin,” ayon kay Robin.

Aniya pa, anim na BI personnel na ang nagbitiw sa tungkulin simula nang tanggalin ang overtime pay mg mga ito habang nasa 30 pa ang naghain ng leave of absence (LOA) at mahigit pa sa 100 IOs ang humihingi ng certificates of employment sa BI.

Gayunman, nilinaw ni Robin na bagama’t nahihirapan man ang mga BI employees ay walang plano ang mga itong magsagawa ng protesta o mag-strike sa kadahilanang mahigpit itong ipinagbabawal sa batas.

Samantala, sinabi naman ni Atty. Gregorio Sadiasa, pangulong Employees Union Buklod-CID, na handa ang mga itong tanggapin na alisin ang overtime ng mga ito subalit dapat ay dagdagan ang tinatanggap na sahod.

Isinusulong umano nito ang pagkakaroon ng bagong immigration law para maisaayos ang pagkakaloob sa mg IOs ng dagdag sahod.

Sa kasalukuyan umano ay tumatanggap lamang ang isang abogado ng BI ng P33,000 sahod na malayung-malayo sa tinatanggap na sahod ng Public Attorney’s Office (PAO) na P70,000.

“Hindi pa naa-upgrade ang salary ng BI employees, so as of now, may Salary Grade 1 pa kami around 9,000 and thatis mas mababa pa sa minimum wage,” sabi ni Sadiasa.

Paliwanag pa ni Sadiasa, na base sa Commonwealth Act 613 o ang Immigration Act, pinapayagan ang mga itong mangolekta ng express lane fees na hindi naman idinedeposito sa National Treasury.

Ang nasabing pondo umano ay ginagamit ng pambayad sa mga empleyado na nag-o-overtime sa trabaho dahil sa kakulangan ng personnel.

Sa kasalukuyan umano ay nasa mahigit sa 2,000 regular at contractual employees na malayo sa 7,000 kinakailangan ng ahensya. JOCELYN TABANGCURA

