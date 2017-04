Bilateral ceasefire ibinitin muna ng Pangulong Duterte

SINADYA ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ibitin ang paglagda niya sa bilateral ceasefire deal kasama ang Communist Party of the Philippines – National Democratic Front (CPP-NDF) dahil sa ilang kundisyon.

Iyon ay dahil hangad ng Pangulo na itigil ng mga rebeldeng grupo ang pangingikil, pagkokolekta ng revolutionary taxes at palayain ang mga hawak na bihag ng New People’s Army (NPA) bago pa idaos ang pagpapatuloy ng ika-apat na round ng peace talks sa Noordwijk, The Netherlands.

Sinabi naman ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, gusto ng Chief Executive na kahit apat man lang sa mga kundisyon ang magawa ng mga komunistang grupo bago tuluyang pirmahan ang kasunduan.

Ang naging kautusan aniya ng Punong ehekutibo sa government panel na ulitin ang mga kundisyon ng bilateral ceasefire agreement.

Matatandaang hindi tinuloy ng CPP-NDF ang pagdedeklara ng unilateral ceasefire matapos ianunsiyo ni government chief negotiator Silvestre Bello III na hindi tutugon ang pamahalaan dito. KRIS JOSE

