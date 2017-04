Binatilyo tinarakan sa leeg

SUGATAN ang isang 18-anyos na lalaki nang saksakin sa leeg ng isa sa apat na lalaking nag-abang sa kaniyang daraanan, sa loob ng Manila North Cemetery, sa Blumentritt , Sta. Cruz, Maynila, kagabi.

Nilalapatan ng lunas sa Ospital ng Tondo ang biktimang si Alvin Evangelista Y Fegueroa , residente ng 16th st. Manila North Cemetery dahil sa isang tama ng saksak sa leeg.

Isa lamang sa apat na lalaking suspek ang kilala ng biktima sa alyas na “Baloktot”, miyembro umano ng Sigue-sigue Sputnik Gang.

Sa ulat mula sa tanggapan ni P/Supt. Santiago Pascual III, hepe ng Manila Police District-Station 3, dakong alas-10:30 ng gabi kamakalawa nang maganap ang pananaksak sa biktima sa 16th st., malapit sa kanto ng 2nd st., loob ng Manila North Cemetery sa Blumentritt st, Sta. Cruz, Maynila Sa salaysay ng biktima, galing siya sa labas ng sementeryo na bumili lamang ng gas at habang naglalakad pabalik sa tinitirhan ay nakita niyang may apat na lalaki na tila may inaabangan at hindi akalaing siya ang puntirya.

Nilapitan siya ni Baloktot at sinapak sa mukha at isa naman na armado ng patalim ang sumaksak sa kaniyang leeg.

Nang makitang duguan na siya ay nagsitakbuhan patakas ang mga suspek.

Sinaklolohan siya ng kapatid na si Aleli, 25-anyos, na nagdala sa kaniya sa pagamutan.

Hindi pa tukoy kung ano ang dahilan ng pananaksak, na ayon sa biktima ay wala siyang alam na dahilan. JOCELYN TABANGCURA

