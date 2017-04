BOMBANG MALETA SA FIRE EXTINGUISHER

HUWAG matakot, labanan ang mga terorista.

Ito ang isa sa mga dapat na itanim sa isipan ng lahat ng mamamayang Filipino habang nagaganap ang terorismo sa bansa.

Ang kaisipang ito ay nararapat lamang sa harap ng giyera sa Mindanao sanhi ng terorismo at malinaw na nakaabot na maging sa Metro Manila.

BOMBANG MALETA, FIRE EXTINGUISHER

Kahit malayo ang Russia sa atin, maaaring ikonekta natin ang nangyaring pambobomba sa tren sa St. Petersburg sa nasabing bansa.

Nitong nagdaang mga araw ay 11 ang patay at kulang-kulang sa 50 iba pa ang nasugatan sa naganap na pambobomba.

Ginamit ng mga terorista ang isang maleta sa pagpapasabog sa isang istasyon.

Nang pahintuin ang lahat ng biyahe ng tren sa lugar, may isa pang bomba na nakapaloob sa fire extinguisher ang natagpuan ng mga awtoridad sa iba pang istasyon na malapit lang sa pinangyarihan ng pambobomba.

May isang paniniwala na maaaring nanggaling sa Syria ang bumomba sa lugar.

Maaaring mga Ruso mismo na kapanalig ng Islamic State in Iraq and Syria at galing sa labanan sa Syria ang may pakana.

Matatandaang aktibo ngayon ang Russia sa pagdurog sa ISIS sa Syria ngayon at ganti ng ISIS ang pangyayari.

Ang ISIS din ang nagpabagsak sa isang sibilyang eroplano ng Russia sa Egypt noong 2015 na ikinamatay ng 224 pasahero, kabilang na ang mga piloto at crew.

MAUTE GROUP AT ANG ASG

Ayon sa mga awtoridad, may nahuli na silang mga miyembro ng Maute Group sa Metro Manila at nahuli ang mga ito sa Quezon City.

Binalak ng mga ito na pasabugan ng bomba ang Ms. Universe contest at prusisyon ng Itim na Poong Nazareno nitong nagdaang mga buwan ngunit nabigo sila.

Sila rin ang may-ari ng bomba na iniwanan malapit sa US Embassy sa Manila.

Sa ngayon, pukpukan ang giyera ng pamahalaan sa mga ito sa Mindanao, kasama na ang sa Abu Sayyaf Group na sinasabing kapanalig ng Maute Group.

Ang pagkakaroon ng mga teroristang ito ng mga miyembro sa iba pang bahagi ng bansa ay hindi nga imposible at mayroon na ngang ebidensya sa Metro Manila.

Kahit sabihing maaaring napatay ng bomba si Isnilon Hapilon na pinuno ng ISIS sa Pinas, hindi nangangahulugang durog na rin ang nasabing grupo, kasama ang ASG.

WALANG KALABAN-LABAN

Kung titingnan ang mga pinaggagawa ng mga terorista, kauna-unahang binibiktima ng mga ito ang mga walang kalaban-laban sa sibilyan.

Ginagawa ito para magkaroon ng takot sa kanila ang mga mamamayan.

At kapag nangyari ito, ang mga mamamayan na ang magsisilbing pinakatubig nila, kumbaga sa isda.

Magmumula sa mga mamamayang natakot nila ang suporta ng mga ito bilang kober sa mga pag-atake sa kanila ng mga awtoridad.

Sa mamamayan din magmumula ang suporta sa mga terorista sa pagkain at iba pang pangangailangan nila magmula sa pagpapatulog sa kanila sa mga bahay, panggagamot kapag sila’y nasusugatan at nagkakasakit, tips sa mga pupwede nilang hingan ng salapi, armas at bala sa bisa ng kidnapping for ransom at iba pa.

At walang pakialam ang mga terorista kung mapipinsala ang mga mamamayan dahil sa mga ligal na military at police operations ng pamahalaan.

MAGBANTAY, LUMABAN

Siyempre pa, mga Bro, ang mga militar at pulis ang may pangunahing tungkulin na ipagtanggol ang mga mamamayan mula sa mga terorista.

Pero hindi mabubuo ang tagumpay ng mga awtoridad kung walang tulong mula sa mga mamamayan.

Dahil sa kawalan ng training o kasanayan sa bahagi ng mga mamamayan, malaking bagay na ang pagiging tipster ng mga ito sa mga awtoridad laban sa mga terorista.

Ang daming paraan upang mabantayan ng mga mamamayan ang mga ito at malaking tulong ang paggamit ng teknolohiya.

Ang cellphone na mumurahin ay maaaring magamit na pantawag o pang-text sa mga awtoridad ukol sa mga terorista o gamit ng mga ito sa pambobomba at iba pang uri ng pamiminsala.

Maaaring kumilos mismo ang mga mamamayan para protektahan nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pag-aresto sa mga terorista na hayagang lumalantad.

Walang magagawa ang isa lima o 10 terorista sa daan-daan o libo-libong mamamayan na magtutulong-tulong para dakpin ang mga ito sa mga okasyon o sa mga lugar na nagtitipon-tipon ang maraming tao.

Basta huwag matakot ang mga mamamayan na magbantay at lumaban kung kinakailangan.

