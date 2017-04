Bumibira na naman si Andi

AKTIBO na naman sa Twitter si Andi Eigenmann. This time, she is issuing a series of tirade against ex-boyfriend Jake Ejercito and his family.

She doesn’t mention who she is at odds with pero alam naman ng industriya na ang pinatatamaan niya ay ang ex-boyfriend niyang si Jake Ejercito at ang pamilya nito.

Nag-tweet siya that she is supposedly after “real justice” and going up against “a family w/ power and (lots of) money.”

Kaya siguro nag-react in a highly vociferous manner si Andi ay dahil sa nag-file ng joint custody si Jake sa korte in order to make his visitation rights to Ellie legal.

“I take to twitter because it seems as though they only care to take notice when its their image at risk,” Andi belligerently enthused.

“Mahirap mawalan ng anak, pero mahirap din mawalan ng isang ina.”

Para sa kanyang huling tweet, may hard-hitting message si Andi sa kanyang adversaries.

“The biggest mistake I made was choosing you, over anybody else, over and over again.”

Well, alam naman siguro natin kung ano ang ibig sabihin ni Andi.

Common knowledge namang hindi pabor sa kanya ang matriarch ng family ni Jake for some reasons too obvious for us to ponder on.

‘Yun nah!

Pero ng huling makausap naman namin si Atty. Ferdinand Topacio, sinabi niyang wala naman daw masamang intensyon ang kanyang kliyenteng si Jake kundi ang ayusin lang ang kanyang visitation privileges and make everything legal.

Kaya raw under wraps lang ang ginawa nilang pagpunta sa husgado dahil ayaw nilang magulo pa ang mundo ng anak nina Andi at Jake na si

Ellie.

Wala raw silang in-issue na statement tungkol dito dahil gusto lang naman ni Jake na gawing legal ang kanyang visitation privileges at hindi ‘yung kapag may topak daw si Andi ay hindi pepuedeng makita ni Jake ang kanilang anak.

In short, gusto lang mailagay sa maayos ang lahat para walang complications o problema man.

Sylvia Sanchez, di muna tumatanggap ng bagong soap pagkatapos nang TGL

Sylvia casually admitted during the finale press conference of The Greatest Love that she closely monitors the way their program registers in the ratings game.

“Concerned kami roon, concerned ako kasi gusto ko lang ibalik ng tama yung kaligayahan na binigay sa akin ng GMO unit at saka ng ABS-CBN.”

Ang GMO unit ang business unit head ni Miss Ginny Monteagudo-Ocampo, ang nag-produce ng The Greatest Love.

“Gusto ko lang ibalik kung kuntento ako sa binigay nila sa akin, gusto ko rin makuntento sila. Kumabaga patas lang dapat,” she asseverates.

“Dapat minomonitor mo rin yan, inaayos mo tapos kung may problema, nakikipag-usap ako sa kanila, bakit ganito, bakit ganyan, palagi ako nakikipag-usap, palagi ako nagtatanong kasi concerned ako, kasi love ko yung show.

“Gusto ko, bilang si Gloria, concerned ako sa role ko at kung anong koneksyon ko sa kanila, anong patutunguhan.”

The 45-year-old actress averred that she expected that The Greatest Love to be well loved by the viewers predominantly because it’s a family drama. “Umpisa pa lang, noong binigay sakin ito, ready na ako, e,” she intimates.

“Alam kong puputok ito, e, kasi alam ko ang mga Pinoy, pag istoryang pamilya, kakapit yun lalo na sa mga nanay, kasi kultura natin yun, e, di ba?

“Kasi 27 years, lagi akong support, tapos si Miss Ginny in-offeran ako na si Gloria, malaki ang responsibilidad bilang Gloria.

“Ngayon sabi sa akin ni Miss Ginny, ‘Kaya mo yan, Ibyang. At saka maganda storya natin.’

‘Yun daw ang lagi niyang kinakapitan. Ang kwento na natutunan niya sa Be Careful with My Heart.

Breakthrough daytime drama ang Be Careful With My Heart that was starred in by Jodi Sta. Maria and Richard Yap.

Part din ng soap si Sylvia as she delineates with subtlety the role of Jodi’s mother. GMO unit is also behind BCWMH.

“Honestly, wala namang big stars nun, e, di ba? Si Jodi, si Richard, kilala sila pero hindi sila yung talagang… walang big stars noon,” she averred.

“Pumutok yung istorya dahil sa istorya at doon nakilala nang todo si Jodi at saka si Richard. Tapos sumunod yung Ningning (2015).

Yun yung pinanghahawakan ko.”

Sa The Greatest Love, nagpick-up nang husto ang kwento when Gloria started showing signs of Alzheimer’s Disease.

The role allowed Sylvia to run through a gamut of emotions such as suddenly staring at blank space or forgetting things easily.

Nadadala pa ba niya ang mga bagay na ‘to in real life?

“Hindi naman, pero minsan talaga, nadadala ko yung natutulala, like nakaganon ako tapos biglang… everyday kasi, e, na pino-portray ko yung Gloria, na nakakalimot.

“Hindi maiwasang madadala ko na kahit nga sa bahay, nakaganon ako o minsan, ‘Ano nga? Ano? Ha?’

“Yun lang naman nadadala ko pero ine-erase ko naman agad.

“Ang nadadala ko kay Gloria talaga, yung pagmamahal,” she averred.

“Kasi ito naman yung sasabihin ko about sa nanay ko, hindi ako pinamanahan ng nanay ko ng kahit na anong kayamanan na material na bagay kasi wala kami nun, e.

“Wala rin yung nanay ko. Isa lang ang pinamana sa ‘kin ng nanay ko. Puso. Pinalaki niya ako nang maayos, pinalaki niya ko ng may respeto.

“Yung respeto na yun mas lalo kong nadevelop dito sa TGL. Yun yung malaking meron na ako niyan, tinuro na sa akin ng nanay ko, mas tinuruan ako lalo ng The Greatest Love.

Dahil sa nagmarka sa televiewers ang kanyang role na Gloria, Sylvia can’t help also but worry about the roles she will be delineating in her future teleseryes.

“Yes malaking bagay ‘yan, sabi ko nga kay miss Ginny, ‘Papaano na, ano nang next?’

“Kasi di ba, yung Gloria, andun na lahat, e. Mapagmahal na ina, nanay, tapos may Alzheimer’s, ngayon naman na-mild stroke, iba-iba na atake ng emosyon, nakita na.

“So sabi ko, sana yung kasunod, actually sa totoo lang, meron na akong mga tinatanggihan kasi medyo gusto kong maiba, iba naman, hindi yung Gloria. Ingat na ako dun.

“Takot, yes, pero lagi naman akong ganito, e. Lagi kong sinasabi, ‘Lord, binigay mo sa akin itong talent na ito, binabalik ko sa ‘yo, ikaw ang bahala.’

“Alam ko, itong Gloria na to, binigay niya sa akin, alam ko may kasunod ito. Kung ano man, bahala na ang Diyos.

“Basta I’ll make sure sa pagbabalik ko, ibang atake naman. Kasi before Be Careful, iniba ko pagdating sa Ningning.

“Ayoko ng sa bawat labas ko, iisa lang, pare-pareho lang. Nakabox lang, ayoko,” she ended up the interview looking radiant and optimistic.

Tirahin n’yo man nang tirahin si Kris, kayo ang malalaos!

Palitan sa pagbira ang mga chabokan na sina Lolita Biglang Chakah at Tamulmolic na si Crispy Chakah. Hahahahahahahahaha!

Atat na atat ang dalawang oslang gurang sa pagbira kay Kris Aquino with great hope na ipu-produce sila ng showbiz oriented talk show ng kanilang Mama Doray. Hahahahahahahahahahaha!

Ugok! Mama Doray is not stupid to produce a show for has beens personalities like you two. Hahahahahahahahahaha!

Another thing, you guys are not camera friendly.

You Bubonika is too fat and too baduy to host a show and your manner of speaking is so baduy and gross and not fitted for today’s cosmopolitan world. Hahahahahahahahaha!

Si Lolita Biglang Chakah naman ay puro alog-bateh ang alam and she doesn’t know anything about the current issue of today.

Hahahahahahahahahahahahaha!

Honestly, the one who would be duped into producing a showbiz oriented talk show with you ugly matronas as hosts would stand to lose

a lot of money.

That’s for a fact! Hahahahahahahahahaha!

Sa laki na lang ng tiyan ni Bubonika ay matu-turned off na ang mga ombres na manood.

Ang mga babae naman ay mangingilabot na panoorin at pakinggan ang kanyang mga tayutay at mga super baduy na bukeke. Hahahahahahahahaha!

No wonder, wala pang 1% ang rating niya sa TV5 whereas our Juicy prior to her cheap entrance was rating an all time high of 6%.

Ito namang cheapanggang si Lolita ay dinala sa hukay ang Wah Star Puro Na Lang Talk dahil sa kanyang mega cheap na alog-bateh.

Yuck!

Magretire na kayo mga laos na gurang dahil wala na kayong hope na maging TV host pa ever.

Ang busalsal na ilongski na lang ni Bubonika at ang vavalinang physiognomy naman ni Lolita ay super turned off talaga at hindi mate-take panoorin ng sanlibutan. Harharharharharharhar!

Magsilayas na nga kayo sa industriya nga tikbalang dahil wala ng puwang sa mga syongitelyang tulad n’yo rito.

Babu!

Sarah Lahbati’s True Beauty!

A woman of substance and so many talents. That’s what Sarah Lahbati is in a nutshell.

In her book, True Beauty, she has discussed, in great detail, how she has evolved as a woman.

The trials that she has gone through, her encounter with a bully and how she prepared to stand up against anyone who would try to put her down, she also talks about her ugly phase and veritably give tips on how to feel confident about your looks regardless of your age, height, weight and complexion.

The book also tells of her love story and how she has valiantly coped to become Mrs. Gutierrez.

True Beauty also touches on Sarah’s passion for performing and a lot more.

The book is now available in all National Book Store and Powerbooks branches nationwide for only P295.00.

Only from VRJ Books.

Beauty Gonzalez scared na hindi na makabalik ng showbiz!

Sa media launch ng ABS-CBN afternoon drama series na Pusong Ligaw, she admitted bluntly that she had the impression that her career was over when she became pregnant while taping for Ningning.

“Pinagdarasal ko ‘to, every day I pray,” she intimates. “Siyempre, noong nabuntis ako, I was really scared kasi, like, sunud-sunod na ang proyekto ko noon, e—from Dream Dad to Ningning, nag-Walang Iwanan pa ako na soap.

“I was doing two soaps at that time,” she quips. “Then, I got pregnant. Sabi ko, ‘Oh, my gosh!’

“Lahat na yata ng simbahan sa Europe, lahat ng country na pinuntahan namin, kinatok ko. Sabi ko, ‘Lord, gusto ko pong bumalik [sa showbiz].’

“Kasi, gusto ko pong patunayan sa kanila na hindi ako sayang, at kaya kong patunayan.

“Buti pinaniwala nila ulit sa akin kasi matagal din akong nawala, for a year,” she intones.

She says she is inordinately thankful to those who have continuously believed in her.

“Thankful ako kasi naniniwala sila sa akin, especially to my manager Arnold Vegafria, kasi muntik na akong di maniwala sa sarili ko.

“Siyempre I got pregnant, nawala ako sa show, that’s a very big problem.

“They had to pull me out and nakakahiya.”

For the new break, she says she is thankful that she has good PR and attitude.

“Buti na lang mabait ako sa lahat ng tao,” she says smiling. “I don’t wanna say, but I think I’m good to the people I’m working with.

“Mahal ako ng mga staff, mahal ko rin sila at, siyempre, naaalala rin nila ako.

“Kung mabait ka sa mga katrabaho mo, pleasant ka kahit sino pa ‘yan sa taping, maaalala ka nila, so thank you.”

Nagpasalamat di siya sa kanyang fiancé na si Norman Crisologo.

“Sa awa ng Diyos, I’m so lucky with my fiancé now,” she enthuses.

“He was there for me and he believed in me, na kaya ko pang bumalik.”

Si Norman pa nga raw ang nag-convice sa kanyang tanggapin ang Pusong Ligaw.

Anyway, on to other things, she is asked about her fortcoming wedding with Norman. Medyo matipid ang kanyang sagot.

“Basta within this year,” she enlightens the press. “Tapos na ang lahat. Ako na lang ang kulang.”

The wedding, she says, is far from being grand.

“Konti lang ang bisita namin,” she avers. “Dito lang sa Manila, magte-taping ako, e, baka hindi na ako makabalik sa taping.

“Very intimate lang ang wedding ko, yung mga alam lang sa amin.”

