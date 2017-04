Commercial courts para sa pyramid scam pinamamadali

ISINULONG ni Makati City Rep. Luis Campos Jr. ang pagkakaroon ng commercial trial courts upang duminig sa mga kaso na katulad ng pyramiding at Ponzi scams.

Ito aniya ay napapanahon upang mapadali ang milyong Pilipino na naging biktima ng nasabing mga scam na makakuha ng katarungan at mapigilan ang paglobo pa nito.

“The establishment of commercial courts is long overdue. Once we have the new courts in place, there’s no question a greater number of embezzlers will be put behind bars faster, and this in

turn should help discourage other would-be swindlers,” ani Campos.

Nakapaloob ang panukalang ito sa House Bill 5339 na inihain ng kongresista kung saan ang nabanggit na mga commercial courts ay kailangang maitayo sa mga lalawigan at siyudad sa iba’t ibang panig ng bansa.

Kabilang sa mga kasong madidinig sa mga korteng ito ay ang pagnanakaw sa mga kompanya, paglabag sa Intellectual property, Financial rehabilitation at liquidation, Intra-corporate disputes at mga paglabag sa mga batas pangkaragatan.

Batay sa panukala, kapag nasimulan na ang pagdinig ay magtutuloy-tuloy ito hanggang sa matapos sa loob ng tatlong buwan mula ng maisampa ang kaso.

Dismayado si Campos na dahil sa kakapusan ng commercial courts ay dalawa pa lamang ang nahahatulan sa investment fraud sa ilalim ng 16 na taong Securities Regulation Code o Republic Act (RA)8799.

Ito ay ang tinaguriang “pyramiding queen” na si Rosario Baladjay, na nagtakbo ng Multinational Telecom Investors Corp. noong 2000, at si Francisco Borromeo na nanloko sa mga kliyente ng Asian Capital Equity Inc. mula 1993 hanggang 2003. MELIZA MALUNTAG

