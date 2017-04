DEMOLITION JOB VS DIGONG

HALATANG may mga grupo talagang kumikilos para ipahiya at sirain ang imahe ni Pangulong Digong sa international community.

Bilang isang mamamahayag ay nais ko sanang maging parehas at gumitna lang sa walang katapusang away, intriga at kontra-intriga na nangyayari sa mga kampo na sumusuporta kay Digong at doon sa mga kritiko niya.

Normal lang naman ang batikusan dahil nasa demokrasyang bansa tayo, pero kung ang away nila ay nauwi na sa tuwirang pagpapahiya ng ating bansa sa mundo ay ibang usapan na iyon.

Bilang Pangulo ay si Digong ang mukha at simbolo ng bansa kaya kapag ipinahiya mo siya ay ipinahiya at ipinahamak mo na rin ang buong bansa natin.

Ang nangyaring pagsasampa ng kaso laban kay Digong sa International Criminal Court sa the Hague ay halatang bahagi ng isang malaki at tuloy-tuloy na demolition job laban sa kanya.

Hindi kasi matanggap ng mga kritiko niya na sa kabila ng ‘madugong’ human rights record ay patuloy pa rin siyang tinatangkilik hindi lamang ng mga Pinoy kundi maging ng mga lider din ng ibang mga bansa sa mundo.

Patunay riyan ang matagumpay niyang pagdalaw kamakailan lamang sa Gitnang Silangan kung saan ay nag-uwi siya ng bilyon-bilyong halaga ng investments o negosyo.

At dahil wala na silang magawa ay nagsampa na sila ng kasong crime against humanity sa ICC at itinaon pa sa pagdaraos ng ASEAN Meeting dito sa Pinas.

Sa timing pa lang ng pagsasampa ng kaso ay halatang may ibang agenda na talaga ang mga kritiko niya at gusto siyang ipahiya sa mga kapwa niya lider sa ASEAN.

Ang problema nga lang ay no pansin sa mga kapwa niya lider ang kaso at isa pang sampal ay kinumpirma na nilang lahat ang pagdalo sa ASEAN meeting.

Ito’y sa kabila ng banta ng terorismo dahil na rin sa naudlot na plano ng bandidong Abu Sayyaf na manggulo sa Bohol kung saan nakatakda ang ilang miting ng ASEAN.

Ang nakapagtataka lang talaga ay bakit tila may mga sector at grupo rito mismo sa bansa na tila ayaw makita na maging tagumpay ang pamumuno ni Digong?

Hindi ba nila alam na ang tagumpay ni Digong ay tagumpay na rin natin bilang bansa? OPEN LINE/BOBBY RICOHERMOSO

