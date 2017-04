DISGRASYA AT TERORISTA SA SEMANA SANTA

NARITO, mga Bro, ang ilang tip na pangkaligtasan na naiisip ng ating Uzi na tiyak na makatutulong sa mga nakikiisa at nagngingilin sa Semana Santa.

Sasakupin ng tip ang tahanan hanggang sa paglalakbay at hangganan nito.

SA BAHAY

Kung aalis lahat ng nakatira sa isang bahay, dapat na may pag-iiwanan sila ng bahay laban sa mga kawatan, sunog at iba pang hindi kanais-nais sa buhay.

Sa mga condo at iba pang matataas na gusaling residential, karaniwang may mga gwardiya na nagbabantay at dito iniiwan ang habilin na walang nakatira sa isang yunit o kwarto.

Ito’y para sa pagrekorida nito, maisama na niya sa listahan ang inyong yunit.

Sa mga indibidwal na bahay sa mga kabahayan o subdibisyon, pupwede pa rin ang mga gwardiya.

Pero sa mga lugar na walang mga gwardiya, pinakamainam na ipaalam sa barangay ang impormasyon.

Hindi ka pahihindian nina kapitan, kagawad at barangay tanod ang kahilingan mong pasa-pasadahan ang iyong bahay sa kanilang pagpapatrulya, araw at gabi.

SUNOG

Sabi nila, hindi bale nang manakawan ka ng 10 beses huwag ka lang masunugan.

Sa sunog kasi, walang matira sa bahay mo kundi puro mga abo at hindi katulad sa nakawan na hindi matatangay ang bahay kahit limasin pa ng mga kawatan ang lahat ng laman ng iyong bahay.

Kaya nga, bunutin ang lahat ng mga nakasaksak sa kuryente at patayin ang lahat ng mga pinagmumulan ng apoy gaya ng mga ihawan at kalan.

Huwag maglagay ng kawad ng kuryente na live o buhay sa mga bakal na bahagi ng bahay dahil pagmumulan ‘yan ng sunog at baka makapatay ka pa.

Kung may mahalaga, dapat ipagkatiwala sa mapagkakatiwalaan para maitakbo patungo sa ligtas na lugar.

Isara nang maayos ang lahat ng mga pintuan at bintana.

PAGLABAS

Kung gagamit ka ng pribadong sasakyan, tiyak mong road worthy ang ‘yan.

Hangga’t maaari, ipadoktor sa mekaniko ang sasakyan at isiping huwag gawing maging preno mo ang iba at kahit anong bagay sa iyong maraanan.

‘Yang overspeeding at overloading ay dapat na iwasan at sa konting pakiramdam na may diperensya ang sasakyan, itabi at ayusin kaagad.

Driver-mechanic ang kailangan sa malayuan na biyahe at dapat na kumpleto ang tools o gamit sa sasakyan para sa pagkukumpuni at warning devices.

Magbaon din ng pang-ilaw, pagkain, tubig at pang-First Aid.

Ang pamalo ay importante dahil sa kasaysayan ng mga disgrasya, nauunang sumaklolo ang mga kawatan at manyak kaysa mga may magandang kalooban.

PUBLIC RIDE

Buo ang iyong karapatan na umalam kung kolorum o ligal ang iyong sasakyan.

Kung sumakay ka sa kolorum, “at your own risk” ‘yan. Mag-ingat sa mga karnaper, kidnapper for ransom at gang-rapist sa mga pribado at kolorum na sasakyan.

Todo-disgrasya ang abutin mo sa mga kolorum at sasakyan ng mga kriminal.

Habang tumatakbo na ang sasakyan, may karapatan kang pumuna sa overspeeding at overloading na iyong mararamdaman…at sa mga violator sa mga traffic rules and regulations.

KOMUNIKASYON

Maglista ka ng mga emergency telephone number na iyong maraanan at isama mo na ang mga telephone number ng mga pulis, bumbero at iba pang pang-emergency.

Siguruhing may buhay at kargado kang cellphone at hindi lobat.

Ang telephone number ng iyong bespren o kamag-anak na may kakayahang kumilos para sa emergency action ay huwag kalimutan.

Pwede kang mag-update sa kanila kung nasaan ka at kung saan ka patungo dahil baka may kamag-anak o bespren silang makatutulong sa iyo sa lugar kung nagkaproblema ka.

SA BARKO, EROPLANO

‘Pag pasahero ka ng barko, unahin mong hanapin ang kinalalagyan ng salbabida. Pareho ang barko at eroplano na mayroon nito.

Praktisin mo ang mga papasok at palabas ng barko at i-memorize mo ‘yan.

Kumaibigan ka sa kapwa mo pasahero na pupwede mong makatulong in case of emergency.

ALERTO SA TERORISTA

Maging alerto at lumaban sa mga terorista dahil ang mga ito ngayon ang pinagmumulan ng malalaking disgrasya.

Pinalubog noon ng mga terorista ang SuperFerry 14 sa labas ng Manila Bay na ikinamatay ng 116 pasahero.

Ilang beses na ring may pinababagsak na eroplano ang mga terorista.

Ang tren binobomba rin gaya nang nangyari noon sa Blumentritt Station sa LRT noong Disyembere 2,000 habang ginagawang pangsagasa sa maraming tao ang mga malalaking trak gaya ng nangyayari sa Europa.

May Maute Group, Abu Sayyaf Group at ISIS na sa mahal kong Pinas.

Blessed Holy Week para sa lahat.

oOo

