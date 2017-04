DOH-Mimaropa wasar training nagpapatuloy

NAGPAPATULOY ang isinasagawang Water Search and Rescue (WASAR) training ng Department of Health (DOH) sa MIMAROPA (Oriental/Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan), na ang layunin ay magkaroon ng magagaling lifeguards at water attendants na titiyak sa kaligtasan ng mga taong nagtutungo sa mga resort at mga beach sa rehiyon, lalo na ngayong panahon ng summer.

Ang naturang training ay isinasagawa ng DOH-MIMAROPA, katuwang ang Philippine Coast Guard (PCG) – Palawan District.

Ayon kay Regional Director Eduardo Janairo, katatapos lamang ng ikawalong WASAR training na dinaluhan at matagumpay na natapos ng 43 water attendants sa Puerto Princesa City, Palawan noong nakaraang linggo.

Kabilang sa mga lumahok sa WASAR training ay mga swimmers, surfers at divers, na kinabibilangan ng 39 na lalaki at tatlong babae.

Sila ay pawang residente ng Barangay Bancungan, Puerto Princesa City, kung saan matatagpuan ang Nagtabon Beach, na nakapagtala ng insidente ng pagkalunod nito lamang Marso 2017.

“If there was a trained water personnel in the area, the (drowning) incident could have been avoided. This is the reason why we need to prepare and teach all water personnel on water search and rescue for them to be able to prevent water accidents such as drowning,” ani Janairo.

Masaya rin namang ibinalita ni Janairo na nagsagawa sila ng survey at natuklasang wala nang naitatalang isnidente ng pagkalunod sa mga lugar kung saan nakapagdaos na sila ng WASAR training.

“Proper knowledge and the ability to providing immediate emergency response must be properly taught for them to have a better perception on how to manage a possible victim prior to and upon arrival of the health response team,” dagdag pa ni Janairo.

Simula nang umpisahan ang “Health in Tourism Program” noong Marso 24, 2015, umaabot na sa 205 WASAR water personnel at 28 certified lifeguard ang naisailalim sa training ng DOH-MIMAROPA sa Palawan.

Target umano nila na magkaroon ng 500 aquatic personnel sa buong rehiyon.

“The objective is to ensure safety of the public who frequents resorts and beaches,” dagdag pa ni Janairo.

Mahigpit rin naman ang paalala ni Janairo sa mga trainee na ipagpatuloy ang pagkakaroon ng healthy lifestyle upang mapanatiling malakas ang kanilang katawan para magampanan ng maayos ang kanilang tungkulin at makapagligtas ng maraming buhay. MACS BORJA

