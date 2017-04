DOLE nag paalala sa tamang pasweldo sa Araw ng Kagitingan at Holy Week

PINAALALAHANAN ng Department of Labor and Employment ang mga employer na bayaran ng tama ang mga mangagagawa na papasok sa Araw ng Kagitingan o April 9 at sa Huwebes Santo sa April 13 at Biyernes Santo sa April 14.

Ayon sa DOLE, kapag hindi pumasok ang manggagawa sa mga nabanggit na petsa, makatatanggap pa rin sila ng 100% na sweldo.

Kapag pumasok ang manggagawa sa regular holiday, makatatanggap siya ng 200% na sweldo.

Kapag nag-overtime o sumubra ng walong oras sa trabaho, babayaran na ng karagdagang 30% ang kada oras nito.

Kapag nagkataon na pinapasok ang manggagawa sa kanyang day off, babayaran ito ng 200% at karagdagang 30%.

Para naman sa special non-working day sa April 15 o Sabado de Gloria, iiral naman ang no work no pay kapag hindi pumasok ang manggagawa.

Pero kapag pumasok ang manggagawa sa Sabado de Gloria, makatatanggap ito ng karagdagang 30% na bayad at karagdagang 30% sa kada oras na overtime. JOHNNY ARASGA

