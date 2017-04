EMERGENCY SKILLS TRAINING NG TESDA

MAS mapabibilis na ang pagbibigay na tulong ng Technical Education and Skills Development Authority sa mga nagsiuwing Overseas Filipino Worker (OFW) dahil na rin sa ilulunsad na Emergency Skills Training Program ng ahensiya.

Simula sa May 1 ng kasalukuyang taon ay maaari nang magsumite ng kanilang aplikasyon ang mga returning OFW sa mga tanggapan ng TESDA para mapabilang sa mabibigyan ng libreng skills training.

Bukod sa mga returning OFW, kabilang din sa mabibigyan ng prayoridad sa proyektong ito ang mga nagsisukong drug dependent at kanilang pamilya, kaanak ng mga nasawi at nasugatang sundalo at pulis, kaanak ng traffic enforcer at iba pang marginalized sector.

Ilan sa mga inisyal na kurso na ipagkakaloob ng TESDA para sa launching ng Emergency Skills Training Program sa May 31 ang service engine mechanical components, carpentry, masonry, maintenance and repair audio/video products and systems at process food by salting, curing at smoking.

Kabilang din sa mga kursong unang ipagkakaloob ang cookery, welding, plumbing, electrical installation maintenance at bus/straight truck driving na ilan lamang sa mga programa na maaaring ibigay depende sa kapasidad ng operating units ng ahensiya.

Ang Emergency Skills Training Program ay bahagi ng Special Training for Employment Program at Training for Work Scholarship Program ng TESDA na layuning mapabilis ang pagbibigay ng skills training sa mga nagnanais na magkaroon ng kasanayan.

Bukod pa sa libreng skills training ay ipagkakaloob din ng TESDA sa mapapalad na mapabilang sa naturang programa ang free assessment and certification, free starter kit, free meal at transportation allowance.

Sa pagsisimula ng programang ito, inaasahan na ng TESDA na marami ang magkakainteres na mapabilang sa Emergency Skills Training Program dahil malaking tulong ito upang mapabilis ang kanilang pagkakaroon ng kasanayan para agad na makakuha ng maayos na pagkakakitaan.

Hinihikayat din ni TESDA Director General, Secretary Guiling “Gene” Mamondiong ang lahat na interesadong indibidwal na magtungo sa pinakamalapit na tanggapan ng ahensiya sa kanilang lugar o kaya naman ay bisitahin ang website na www.tesda.gov.ph para sa karagdagang impormasyon.

Ngayon pa lang ay marami na ang nagpapasalamat kay Mamondiong dahil sa pagpapatupad ng Emergency Skills Training Program dahil ito ang pinakamabilis na paraan upang magkaroon ng national certificate o certificate of competency na manggagaling sa TESDA. ALINGAWNGAW/ALVIN FELICIANO

loading...