IPINAKITA ng Navotas Health Emergency Management Staff sa 30 guro ng child development centers at kindergarten on wheels kung paano magsagawa ng first aid kung saan binigyang-diin ni Mayor John Rey Tiangco ang kahalagahan ng kaalaman at kasanayan sa paunang-lunas sa isinagawang Training on Advance First Aid and Cardio Pulmonary Resuscitation. JOJO RABULAN

