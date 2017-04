‘Gagawin kong fertilizer sa isda ang mga drug addict- Pang. Digong

BINALAAN ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga drug addict na huwag pakalat-kalat sa lansangan dahil handa niyang ipatapon sa Manila Bay ang mga ito gawing fertilizer sa mga isda.

Sa naging talumpati ni Pangulong Rodrigo ay sinabi nito na makabubuti aniyang magkulong na lamang ang mga durugistang ito sa kanilang bahay sa halip na maging pakalat-kalat sa daan.

“Avoid the streets because people are afraid if you congregate in corners, especially ‘yung mga istasyon-istasyon diyan sa Ermita, pati… Get out. Kung gusto ninyong mabuhay pa nang mahaba-haba, huwag kayong mag-biktima diyan,” anito.

At kung bubuhayin naman niya ang away ng gobyerno laban sa illegal na droga ay agad niyang aatasan ang kapulisan na magsagawa ng pagro-ronda.

“Iyang daan, ‘yang publiko, ‘yang plaza, para lang ‘yan sa matutuwid na tao at gumagalang sa batas. Hindi ‘yan pwedeng pag-istambayan ng mga kriminal where you pry against the civilians there na tinatakot ninyo, hino-holdup ninyo,” anito.

Kaya iginiit ni Pangulong Duterte sa mga kaharap na Boy Scouts na isabuhay ang kanilang sinumpaan para sa bayan, lumayo sa iligal na droga at paghandaan ang pagiging susunod na mga lider ng bansa.

Nais din ng pangulo na sumailalim ang mga kabataan sa Citizens Military Training at Reserved Officers Training Corps (ROTC) para magsanay sa paghawak ng armas, magkaroon ng disiplina, maging makabayan at paghandaang ipagtanggol ang bansa, imbes na nagtatambay lang at magbisyo na sanhi ng maraming krimen. KRIS JOSE

loading...