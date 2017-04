Game-winner ni Marc Gasol, nagpanalo vs Spurs

MAY pitong segundo ang nalalabi matapos maipasok ni Kawhi Leonard ng San Antonio Spurs ang game-tying triple, 108-all, naibuslo ni Memphis Grizzlies all-star center Marc Gasol ang game-winning shot, 110-108, upang maitabla ang serye sa best-of-seven series ng 1st round ng playoffs.

Dahil sa panalo kanina sa Game 4, tabla na ngayon sa 2-2 ang serye kontra sa second-seeded San Antonio Spurs.

Nanguna sa opensa ng Grizzlies si Mike Conley na may 35 points, 9 boards at 8 assists habang may 16, 13 at 12 puntos naman sina Gasol, Vince Carter at Zach Randolph ayon sa pagkakasunod.

Samantala, tila nasayang ang ipinakitang husay ng back-to-back Defensive Player of the Year ng Spurs na si Leonard sa kanyang career-high sa playoffs na 43 points.

Lamang ang Grizzlies may ilang minuto na lang sa fourth quarter, 94-80, nang maitabla ito ni Leonard sa 96. Pitong tres ang naisalpak ni Leonard sa naturang laban.

Babalik na sa bahay ng Spurs sa San Antonio ang Game 5 sa Miyerkules, Abril 26. GILBERT MENDIOLA

