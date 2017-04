Granada inihagis sa perya, 1 gutay-gutay, 10 pa sugatan

GANG war ang tinitingnang anggulo ng mga awtoridad sa nangyaring pagsabong sa Quiapo area sa Maynila kani-kanina, Biyernes.

Sa ulat, isang improvised pipe bomb ang inihagis sa isang peryahan sa Quiapo Blvd. cor. Soler St. Extn. na nakapinsala ng 11 katao.

Makikita pa sa litrato ang tatlong lalaking pawang malubha ang lagay na ang isa’y nahati pa ang katawan sa lakas ng pagkakasabog.

Sinasabing hindi ito kaugnay sa nagaganap na Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) meeting.

Samantala, agad namang nagtungo sa pinagyarihan ng pagsabog sina PNP chief Dir. Gen. Ronald dela Rosa at NCRPO chief Dir. Oscar Albayalde at kanila nang pinaiimbestagahan at pinare-review ang CCTV footage sa lugar upang makilala ang may gawa ng pagsabog.

Ayon sa ilang nakasaksi, dinala na ang ilang nasugatan sa Jose Reyes Memorial Medical Center upang agad na magamot. GILBERT MENDIOLA

