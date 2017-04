PINANGUNAHAN ni Sen. Cynthia Villar, Architect Aaron Lasiones, Designer Wetland at Regional Director DOT-NCR Benjamin Santiago, kasama ang mga naggagandahang Miss Earth, ang ground-breaking ceremony para sa Eco-Tourism Facilities ng Las Piñas -Parañaque Wetland Park ang itatayong Visitor Center o Wetland Wave na magsisilbing drop-off at gathering area ng mga bibisita na itataguyod nina Sen. Manny at Sen. Cynthia Villar. CESAR MORALES