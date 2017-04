Hacienda Luisita, pinakukubkob pa rin

OKUPAHAN ang Hacienda Luisita.

Pagkalipas ng limang taon matapos ibaba ng Korte Suprema ang desisyon ay isinulong na kubkubin na rin ang Hacienda Luisita.

Abril 2012 nang ipag-utos ng SC sa Hacienda Luisita na ipamahagi na ang lupa sa mga magsasakang benepisyaryo ngunit hanggang ngayon ay kontrolado pa rin ito ng pamilya Cojuanco.

“Occupy Luisita,” ayon sa kay Anakpawis Rep. Ariel Casilao.

Tuwirang sinisi ng mambabatas ang nagdaang administrasyon na aniya’y nagpatupad ng “tambiolo land reform” sa ilalim ng Department of Agrarian Reform (DAR).

Ayon sa desisyon ng SC, 4,915 ektaryang lupain ang dapat ipam ahagi ngunit hindi pa aabot sa 4,000 ektarya ang naipamahagi.

“DAR under the new leadership of Secretary ‘Ka Paeng’ Mariano has already issued a notice of coverage for the Tadeco lands, and revoked the conversion order involving the RCBC lands, hence, there are no legal impediments for the farmers to occupy these lands, but only the outright opposition of the Cojuangco and its partner oligarchs,” ani Casilao.

Giit pa nito, binigo ng DAR ng administrasyong Aquino ang mga magsasaka sa Hacienda Luisita na ang mga nagsisilbi pa aniyang guwardiya roon ay mga tauhan ng Philippine National Police (PNP). MELIZA MALUNTAG

