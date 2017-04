MAGANDA ang mga pangarap ni Pang. Rodrigo Duterte sa bansa at mamamayan. Gusto niyang makita na malaya ang bansa natin sa anomang pakikialam ng dayuhan lalo na sa mga usaping panloob ng bansa. At lalong gusto niyang makita na ang mamamayan ay malaya sa anomang banta ng krimen at kasamaan.

Simple ang kanyang solusyon. Gapiin ang puwersa ng mga kriminal na itinutulak ng pesteng bisyo sa iligal na droga. Gusto niya na “patayin” ang ugat ng krimen – iligal na droga! ‘Yung patayin ang ugat para hindi na makadamay pa ng maraming biktima. Totoo ito!

Ngunit sa kanyang inisyatibo, matindi ang tahol ng kanyang mga kritiko at mga nasa oposisyon. Kalayaan daw batay sa Saligang Batas ang kanilang tahol kaya lang, ano ang solusyon nila sa paghahari ng mga kriminal at malawak na bentahan ng iligal na droga? Umaamin ang mga nahuling kriminal, lango sila sa shabu o iba pa.

Sa nangyayari, HINDI TAYO UUNLAD kung patuloy na mag-iingay ang mga kritiko. Una, mali-mali ang datos ng kanilang reklamo. Masahol pa sa dagdag-bawas ng eleksyon ang mga bintang nila laban kay Pangulong Duterte.

Pati ang pagmumura ng Pangulo ay ginagawa nilang isyu. Kailangan daw kasi, bilang Pangulo ay hindi dapat nagmumura. Eh, sino hindi magmumura sa mga kaletsehang ginagawa ng mga adik at kriminal?

HINDI TAYO UUNLAD, kung patuloy ang paghahati ng mamamayan. Kahit na sabihin na kaunti lang ang oposisyon at kritiko, sa laki ng kanilang pondo, nagagawa nilang higante ang mga basurang bintang kay PRRD.

Hayan nga, naloko na nila ang mga dayuhang organisasyon at bansa. Binigyan nila ng mali at gawa-gawang bintang si Duterte ang United Nations, Human Rights Watch, Amnesty International, Time Magazine, New York Times, European Union Parliament at iba pang mga bansa.

Aminin man ng oposisyon o hindi, kaya ito napakikinggan ng iba ay dahil sa laki ng pondo na pinakakawalan ng kanilang grupo at sa malaking tulong ng isang babaeng mayaman sa Amerika, isang Fil-Am! Sino pa kundi si Loida Lewis!!!

Tayong mamamayan ang may tunay na kapangyarihan sa pagbabago ng bansa at sa ating mga kababayan. Hindi maaaring diktahan tayo ng iilan. Katatapos lang ng kanilang administrasyon na batbat ng krimen, korapsyon, katiwalian, hindi pa sila kuntento? MAGBABAYAD NA KAYO NG INYONG MGA UTANG!!! BALETODO/ED VERZOLA

