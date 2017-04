Ilocos Norte, inuga ng magnitude 4.4 na lindol

INUGA ng magnitude 4.4 na lindol ang Pagudpud, Ilocos Norte pasado alas-7:22 kaninang umaga.

Ang nasabing lindol ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ay tectonic in origin at may lalim na limang kilometro.

Naramdaman ang Intensity 2 na lindol sa Claveria, Cagayan at Intensity 1 na lindol sa Laoag City, Ilocos Norte.

Wala namang inaasahang pinsala at aftershocks ang naturang lindol. JOHNNY ARASGA

