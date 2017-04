JaDine, sa kangkungan pupulutin!

KUNG merong pinakanegang loveteam sa ngayon this side of Hollywood, it’s none other than the JaDine tandem.

Sa totoo, isinusuka sila ng industriya dahil sa kanilang delusions of grandeur.

Kung hindi aayos at magbe-behave, I strongly believe na sa pansitan sila pupulutin. Grabe ang ginawa nilang pagpi-prima donna sa isang concert nila sa US of A. kaya nagreklamo nang talaga ang show producer.

Well, the tandem had a great start. For one their On the Wings of Love soap rated so high and the commercial load was positively overwhelming. Kahit saan sila magpunta ay talaga namang SRO ang kanilang concert.

Tunay na hot, hot, hot talaga sila. For the meantime, other loveteams had to take the backseat.

Mahirap talagang salabungin ang scalding JaDine fever noon at lahat ay aminado namang sila ang number one loveteam in the land.

Pero ang kasunod nga noon ay walang katapusang pag-iinarte ng dalawa and they acted as if they were the number one loveteam in the land.

Sa ngayon, sa katakot-takot na banat ang kanilang natitikman, inordinately zipped ang mga bibig nina James Reid at Nadine Lustre lalo na’t nagdadaldal na rin ang producer ng concert nila sa California kung saan di raw sila naging cooperative last March 31.

Freakout namang tunay ang said California-based concert producer dahil sa kawalan ng urbaninad supposedly mula sa namamahala sa dalawang feeling sikat na artista.

Through her Facebook account, Ms. Elaine Crisostomo of Entablado Production USA has fully vented her disenchantment to the two Viva stars.

Si Ms. Crisostomo ang producer ng San Francisco leg ng Always JaDine: US Tour 2017 that was staged at Chabot College, Hayward, California, last March 31.

Kung may recall ang kanyang name, it’s because she happens to be Desiree del Valle’s lesbian love before.

Na-link rin ang kanyang name sa aktres na si Aiza Marquez. Sa kanyang “official statement of the JaDine tour,” Elaine spoke in great detail the hardship that she has had in dealing with James and Nadine, obviously the new monster that Philippine Cinema has ever created.

Ayon kay Elaine, maraming mga nakalatag na schedule para sa kanilang pre-show ang hindi nasunod ng JaDine.

Unang-una, hindi raw sila ang humahawak sa programa ng Viva. Never raw niyang nakita kung ano ang mangyayari sa concert.

Ikalawa, ilang oras raw siyang pinaghintay sa baba ng lobby. Nasa second floor lang daw naman ang mga artista kaya nakiusap siyang kahit bumaba man lang.

Sa photo-opt naman, VIVA at NY entourage raw ang namahala. Kumbaga, overall, walang nagawa ang production company niya dahil silang lahat ang nasunod.

Four days na nakasama raw niya ang JaDine pero not even once did she get to talk to them or nakapag pa picture man lang dahil laging late umuuwi, napakahigpit ng mga alalay nila, madaring bawal.

Producer raw siya at kanyang binili ang show pero hindi man lang siya nirespeto ng mga tao/artistang dumating sa SFO.

Kahit na 5 mins. man lang na lunch date sa mga fans, wala! Ginawa raw nilang tanga lahat ng tao sa SFO.

Mga volunteers raw niya ilang araw walang tulog, ilang araw nag absent sa mga trabahopero parang lang makatulong pero wala man lang daw thank you from the artist. Kung utos-utosan pa raw akala’y mga katulong nila.

Photographers and videographer, bawal daw picturan kasi property of viva. Videographer ng producer na galing pang bakersfield, bawal.

In short, wala raw siyang nagawa sa concert niya dahil over powered raw nila siya.

Isa pang ikina-freakout ni Elaine ay ang hindi supposedly pagsipot ng JaDine sa meet and greet sa California at sa show nito sa New York.

Well, kahit ang Viva ay tipong namumrublema na rin sa JaDine dahil sa kanilang prima donna bearings.

As of presstime, nasa freezer na raw ang dalawang feeling sikat na artista at ang ibibuild-up na lang supposedly ng Viva ay ang mga bago nilang talents. Hahahahahahahahahaha!

Napakaaga kasing nag-ilusyon ng dalawang ito. Ito namang si Nadine ay nag-feeling maganda when she is just but a make-up creation. Subukan mong alisan siya ng make-up at ang makikita mo’y chabokan. Hahahahahahahaha!

May ilusyon din siyang maging sex symbol gayung napakaliit ng kanyang dibdib. Sana hija, pinachukchak tienes mo muna ang iyong dibdib bago ka nag-prima donna.

Your nose is also in need of a good nosejob, I’m telling you that so that your delusions won’t enter your head this early.

Ang asset mo lang na maituturing ay ang iyong shapely gams na parang lumalaki na rin lately.

Ano ba ‘yan? Hahahahahahahahahaha!

Kung ganyang frozen delight na kayo, what’s going to happen to the renovation of your house in Novaliches?

Si James naman, how could he pay his multi-million house’s amortization?

Sana nag-low profile muna kayo at nagpa-stable sa inyong career para can afford na talaga kayong magtaray.

‘Yun lang!

