Jennylyn, iniiwan ng mga lalaki

MAGANDA at seksi naman si Jennylyn Mercado. Sayang, maagang nagkaanak ito kaya walang nagseseryosong lalaki sa kanya at iniiwan lagi siya ng mga nakarerelasyon niya.

Mukhang mabait naman ang babaeng ito, bakit nga ba malas sa pag–ibig si Jennylyn? Alam kaya ni Mark Herras ang sagot at ni Patrick Garcia? Mahusay rin siyang magpatakbo ng finances niya kung kaya’t wala siyang problema sa pera. Pati ang career niya maganda ang takbo. Lovelife na lamang ang kulang sa kanya!

“Simula Day 1 ng Team Bahay Takbuhan sumasali na po ako pero ika nga nila, “the struggle is real”! Kasi sa internet signal minsan mabagal, minsan mabilis. Tapos minsan wala po kami n’ong ibang hinihingi, katulad ng trophy or apron.

Pero noong jacket na may hood ang hiningi, dali-dali ko pong hiniram ang jacket ng kuya ko kasi marami siyang jacket na ginagamit nya sa pagtatrabaho. After po no’n naniwala na talaga ako sa kasabihang, “pag may tiyaga, may nilaga.”

“Malaking tulong po talaga itong napanalunan ko po kasi mag-eexam `yong bunsong kapatid ko at may 2 months existing balance pa siya. Puro promisory note na nga siya noon para lang makapag-exam. Iyong natira dinagdag na puhunan sa negosyo ng nanay ko at ng kuya ko, na may-ari ng jacket, na katuwang ni nanay sa hanapbuhay.

“Masaya sa pakiramdam kasi nakatulong ako sa kapatid ko. Super thankful po ako sa Eat Bulaga! I’m an avid viewer since the age of 7 dahil sa Little Miss Philippines (na fave segment ko noon) hanggang ngayon na 28-years old na ako. Proud Dabarkads here! https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/f4c/1/16/1f642.pngZemyla Fernandine #TeamBahay Winner from Vigan, Ilocos Sur.”

Umaasa si Mayora Lani Mercado Revilla na muling niyang makakasama si dating senador Bong Revilla, Jr. Kung si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo nakalabas, hindi imposible si dating Senador Bong kaya naman panay ang panalangin niya na sana muli niyang makasama ang kanyang asawa para makatuwang niya sa paglilingkod sa Bacoor, Cavite.

Maraming natutulungan ang mga Revilla sa buong bansa kaya sana Makita ito ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at mapalaya naman si dating Senador Bong! PALABAN/GARY STA. ANA

