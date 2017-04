PABORITO n’yo bang commentator-analyst sa TV si Winnie Monsod ng GMA 7?

Kung idol n’yo si Mareng Winnie, posibleng maging paboritong stage actress n’yo rin ang anak n’yang si Tami Monsod (na isang professor rin, gaya noon ng butihin n’yang ina na matagal naging teacher ng Economics sa University of the Philippines sa Diliman, QC).

Si Tami ang pangunahing bituin ng dulang Ingles na “Wit” na magsisimulang ipalabas para sa madla sa April 29 sa Mandell Hall ng Trinity University of Asia sa E. Rodriguez Ave., QC. (Opo, ang Trinity University ay dating Trinity College, na pwedeng-pwedeng marating by jeep na dumadaan sa E. Rod.)

Tungkol sa isang terror na propesora na nagkakanser sa ovary ang dula: pumayag siyang magpa-chemotherapy alang-alang sa siyensya.

Pumayag siyang pag-aralan siya ng mga doktor, medical student, professional medical researchers.

Walang kaibigang dumadalaw sa kanya sa ospital. Merong isa: dati n’yang teacher. Pero di n’ya sigurado kung totoo ngang dinalaw siya nito o napaginip lang n’ya.

Sa ospital, ang totoo lang na sweet sa kanya ay yung nurse na minamata ng mga doktor at medical students.

(At ang gumaganap sa papel na ito ay ang magandang misis ni Nyoy Volante sa tunay na buhay na si Mickee Bradshaw.) Lahat ay itinuturing siyang isa lang pasyenteng bahagi ng kanilang trabaho. Wala talagang personalan kung magtrabaho sila.

Pero dahil sa kabaitan ng nurse na yon, naisip ng propesora na kabaitan ang kulang sa kanya at sa buhay n’ya. Susurutin siya ng mga alaala ng katarayan sa mga estudyante n’ya.

Alam n’yo bang talagang nagpakalbo si Tami Monsod para sa pagganap n’ya sa propesorang may terminal cancer na?

Bumabalik talaga sa atin ang pakikitungo natin sa kapwatao natin na walang kaamor-amor.

Ang isa sa medical researcher na bumubusisi sa kanya na parang isang laboratory specimen lang ay dati n’yang estudyante sa Literature, na siyang espesyalidad n’ya bilang dalubguro (dalubhasang guro).

Pero magiging kahanga-hanga pa rin ang propesora sa kabuuan ng dula. At yon ay dahil sa pagganap ni Tami Monsod, anak ni Mareng Winnie.

Tumawag sa Ticketworld para sa presyo at availability ng mga tiket: 891-9999.

* * *

Hindi lang ang stage play na Angry Christ sa University of the Philippines ang nagpapaingay sa pangalan ng pinotor na si Alfonso Ossorio (opo, dalawa dang sa apelyidong Kastila na ito) ngayong Abril.

Ang parang mas matunog pa sa dulang isinulat ng GMA 7 Full House Tonight director na si Floy Quintos ay ang Grazing Light ang pangalawang exhibit ng mga pinta ni Ossorio magbubukas ngayong April 21 sa napakasosyal at prestigious na Leon Gallery sa Makati.

At alam nyo bang ang dalawang tao na namamahala sa Grazing light ay dating mga taga-showbiz?

Exhibit curators ang tawag sa kanila at ang dalawang yon ay sina Liliane Tats Rejante Manahan at Lisa G. Nakpil.

Si Tats ay ang misis ni Johnny Manahan ng ABS-CBN at naging isa sa top scriptwriters noon ng concerts at musical specials at pioneering women’s show sa Kapamilya network. Pero highly trained siya sa ibang bansa bilang restoration specialist at surface decorator.

Si Lisa naman ay dating manager ng River Maya band at dating PR-publicist ng cable networks. Anak siya ng pamosong essayist-cultural historian na si Chitang Nakpil.

Pangalawang exhibit na ito sa Pilipinas ng yumaong bilyunaryong Filipino-American painter na naging may ari ng isang real estate complex sa USA, ang binansagang The Creeks na ang lawak ay mahigit sa 40 hectares.

Tirahan at playground yon ng mayayaman sa Amerika, kabilang na ang mga pintor na sina Jackson Pollock at Mark Rothko.

Si Pollock ay kinikilalang Father of Abstract Expressionism sa Amerika samantalang si Rothko naman ay ikinaklasipika ring abstract expressionist bagama’t isa pa rin sa mga distinction n’ya ay ang misteryosong pagsu-suicide nya nung 1970.

Nung 1990 pa yumao si Ossorio dahil sa brain aneurism (pagbabara ng ugat sa utak).

Sa April 26 nakatakdang magsimulang ipalabas sa Wilfrido Guerrero Theater ng UP Diliman ang Angry Christ sa direksyon ni Dexter Santos. SHOWBYTES/DANNY VIBAS

loading...