KAHIT SA BUHAY, TRAVEL LIGHT

ILANG beses ba natin narinig sa spiritual advisers na in life, dapat travel light. Para masaya, walang dapat bagahe masyado. Kung ‘di kailangan, huwag nang isama o dalhin sa patutunguhan.

Ngayong Holy Week, ang advise sa mga biyahero ay travel light. Maaga pa ay mag-ready na ng mga dadalhin na importante lang.

Kung magta-taxi papuntang terminal ng bus, huwag magmadali sa pagbaba. Isipin ang mga dalang bagahe, kung ilan at kung saan inilagay sa sasakyan. Kunin ang plate number at contact number ng taxi o ng driver para kung may maiwan man ay kaagad makokontak ang driver o operator ng taxi. Kapag may mga batang kasama, laging hawakan ang kamay nila at huwag iwanang mag-isa.

Sa bus, dapat alam na in advance ang sasakyan. Marami sa naaantala ang mga pasahero na walang reservation o chance passengers. Mahirap pumila at maubusan ng ticket.

Bagama’t kada taon ay marami ang binibigyan ng LTFRB ng special permits na buses para mag-espesyal na biyahe bilang sagot sa rami ng pasahero, halos kulang pa rin. Kaya ang advise namin lagi sa bus companies ay dapat passenger-friendly ang terminals. Dapat clean comfort rooms, well-ventilated waiting areas at malinis ang lugar.

Ang security ay isa ring napakahalagang concern. Kaya maraming pulis ang deployed sa terminals para pangalagaan ang peace and order. At para naman sa mga reklamo, may LTFRB at LTO personnel na nakatalaga sa strategic areas para asikasuhin ang mga tao.

Pero ang tulong natin sa mga awtoridad kapag nasa byahe ay dapat maging alerto ang pasahero. Kung may ‘di kanais-nais o kahina-hinalang nangyayari, agad ipagbigay-alam sa konduktor o sa driver o sa pulis. Mainam na alam natin ang hotline numbers ng PNP, LTO, LTFRB, at operator ng bus para sa anomang problema.

Mainam din na eksakto ang pamasahe para maiwasan na mailantad ang perang dala at iwasan ang magsuot ng alahas, lalo na sa public transpo.

At patuloy naming advise na huwag mag-atubili na ipaalala sa inyong driver ang “anti-distracted driving law” na bawal mag-text at mag-cellphone habang nagda-drive at hindi pwedeng naka-earphones. May karapatan ang pasahero na paalalahanan ang driver kung napapabilis ang takbo ng sasakyan. Karapatan ng pasahero na siguraduhin na ligtas ang byahe kaya dapat alerto siya sa pagmamatyag.

At ang isang pinakamahalagang payo namin mula sa Lawyers for Commuters Safety and Protection: Maging mahinahon, magalang at alalahanin ang diwa ng Kuwaresma. Ingat po. SIBOL/ATTY. ARIEL ENRILE-INTON

