KASUHAN SI ISMAEL SUENO

HINDI umabot ang 24-oras nang pumutok ang balitang inireklamo ng katiwalian at korapsyon si Department of the Interior and Local Government Secretary Ismael “Mike” Sueno kay Pangulong Rodrigo Duterte, kaagad sinibak ng Pangulo ang kalihim.

Inihayag ni Duterte ang desisyon sa pulong ng Gabinete nitong Lunes ng gabi. Nangangahulugang hindi na pinakinggan ni Duterte ang paliwanag ni Sueno. Palagay ko ay nakumbinsi si Duterte na totoo ang reklamo sa kanya.

Ayon sa 4-pahinang liham kay Duterte ng hindi nagpakilalang mga opisyal, inakusahan si Sueno ng katiwalian at korapsyon. Idiniin nilang biglang yumaman si Sueno nang maging kalihim ng DILG, sapagkat nakapagpatayo ito ng hotel sa Marbel, South Cotabato.

Biglang dumami ang mga imprastraktura sa kanyang bukirin sa South Cotabato rin na dati’y isang kubo lamang, at nakabili rin ng maraming mamahaling trak para sa kanyang negosyong bigas.

Sabi ni Sueno na ang mga tinutukoy sa reklamo ay pawang pag-aari ng kanyang kapatid. Idinagdag din sa reklamo na ipinilit ni Sueno ang pagsama ng isang alkalde sa biyahe ng Task Force Agila sa Amerika na tungkol sa iligal na droga ang adyenda gayong ang naturang alkalde ay kasama sa listahan ni Duterte na sangkot sa iligal na droga.

Si Sueno ay isa sa mga kasapi ng Mayor Rodrigo Roa Duterte-National Executive Coordinating Council Committee o MRRD-NECC na nangampanya kay Duterte para sa pagka-Pangulo ng bansa.

Kasama ni Sueno sina DILG undersecretaries John Castriciones, Jesus Hinlo, at Emilie Padilla sa MRRD – NECC. Ngunit, wala pang isang taon ay magkakaaway na ang apat.

Hiniling ni Sueno kay Duterte na sibakin ang tatlo dahil hindi na sila magkasundo. Ngunit, lumilitaw ngayon, hindi pinakinggan ng Pangulo si Sueno. Lumilitaw na mayroong bahid ng katotohanan ang reklamong katiwalian at korapsyon kay Sueno, kaya siya kinalos ni Duterte.

Diin nga ni Duterte: ‘Wala akong pakialam kahit matagal na tayong magkasama!”Alam na alam ni Sueno na galit si Duterte sa korap na opisyal. Pero, dapat kasuhan ng Malakanyang si Sueno sa Office of the Ombudsman upang umakyat sa Sandiganbayan ang reklamo.

At ito ay kung totoo, ipakulong ng Sandiganbayan si Sueno. Dapat aktibong tumulong sina Castriciones, Hinlo, at Padilla upang makulong si Sueno – tutal silang tatlo naman ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Sueno.

MAKIISA KAYO KAY MALAPITAN

MARAMING proyekto si Mayor Oscar Malapitan para sa Lungsod ng Caloocan.

Ang mga proyekto ni Malapitan ay para sa interes at kapakanan ng mga residente ng lungsod.

Kaya, nararapat lamang na makiisa ang mga residente ng lungsod kay Malapitan upang magtagumpay ang mga proyekto nito.

