Kitang-kitang pinalaki nang maayos!

SPEECHLESS si Kathryn Bernardo when we asked her sa bago niyang “korona” bilang Box-Office Queen aside from her title as the Teen Queen of showbusiness. Kinabog niya ang mga kasabayan niyang leading ladies from other loveteams gaya nina Maine Mendoza at Liza Soberano.

Napa-hay sabay wasiwas ng kanyang kamay naman si Daniel Padilla when it is his turn to give his reaction as the new Box-Office King.

Nagkibit-balikat na lang din si Daniel sa mga “nakalaban” niya for this title. Ang importante siguro sa kanya happy siya basta kasama niya si Kathryn.

Malaking birthday gift na rin kay Daniel ang bago niyang title. Magdiriwang ng kanyang 22nd birthday ang Teen King on April 26.

Pero kung dito sa Palawan nag-celebrate ng birthday si Kathryn with Daniel, we heard mukhang sa ibang bansa naman magdaraos ng kanyang celebration ang Teen King.

Nakausap namin sina Kathryn at Daniel sa special block screening ng KB Buddies para sa latest ng movie nila titled “Can’t Help Falling In Love.” Ang KB Buddies ay ang exclusive fans ni Kathryn worldwide.

Hindi naman binigo nina Kathryn at Daniel ang KB Buddies dahil dumating sila sa block screening. Bago sila tawagin on stage, nasilip na namin ang dalawa sa isang sulok ng stage na nag-u-usap habang hawak-hawak ng dalawang kamay ni Daniel ang mukha si Kathryn na parang gigil na gigl. At pagkatapos ay hinalikan niya si Kathryn.

In fairness, parang mas gusto namin ang performance nina Kathryn at Daniel sa “Can’t Help.” Pinatunayan ni Daniel na mas mahusay siyang umarte kesa sa ibang male stars ng ibang loveteams of this generation. And with Kathryn, pahusay nang pahusay siya every time napapannood namin siya especially sa pelikula.

Natutuwa kami sa panganay na anak ni Senator Grace Poe na si Brian Poe. Sa ilang beses na pagkikita namin, he seems to grow as a very fine young man. Kitang-kita na pinalaki nang maayos ng mga magulang at intelehente.

He tried to pursue acting before gaya ng yumao niyang lolo, no less than the King of Action na si Fernando Poe, Jr., at ang movie queen na lola niyang si Susan Roces. Pero itinigil muna niya ang pag-aartista para makapag-concerntrate sa kayang pag-aaral.

Hindi naman kasi basta-basta course ang kinuha niya sa college at kung saan lugar, e. Kaya kailangan niya talagang tumigil muna sa pag-aartista. And now, nag-graduate na pala si Brian sa college.

Nakumpleto ni Brian ang kursong Global Strategic Leadership Program sa Wharton School of the University of Pennsylvania and recently, nag-graduate naman siya mula sa Energy Innovation and Emerging Technologies Professional Certificate Program sa Standford University.

Syempre, present sa kanyang graduation at nawitness ang pagtanggap niya ng diploma si Sen. Poe at ang kanyang Papa Neil sa Standford Center for Professional Development kung saan ginanap ang graduation rites.

Kasunod nito ay nag-celebrate siya ng kanyang birthday last April 16. He just turned 25.

Bukod d’yan, nagtapos din si Brian sa Ateneo de Manila University with a degree in Political Science. He completed his junior term abroad program at Fordham University where he studied Campaign and Electoral Politics and Writing for TV and Radio News.

Recently, isa si Brian sa listahan ng Lifestyle Asia Magazine as one of today’s top 30 game changers.

Sa usaping lovelife naman, knows sa showbiz na naging girlfriend niya ang Pinoy Big Brother big winner na si Mrtyle Sarrosa. SWAK NA SWAK/JULIE BONIFACIO

