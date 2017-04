KORAP SA ROAD USER’S TAX, IPAGHUHULOG SA BANGIN

TAMA at sakto ang ating naobserbahan nitong nakaraang Semana Santa.

Delikado ang mga kalsada sa mga lalawigan dahil sa napakaraming kakulangan para sa ligtas na paglalakbay.

Meron pang iba na delikado rin.

34 PATAY, 43 SUGATAN

Nangyari na nga ang ating kinatakutan noong umikot tayo sa Luzon sa Semana Santa.

Nadisgrasya ang isang Leomarick bus sa Carranglan, Nueva Ecija nitong Lunes.

Nasa 34 ang patay samantalang 44 ang sugatan. Nahulog ang bus sa bangin ng may 100 talampakan habang bumibiyahe patungong Ilocos at Abra.

WALANG PRENO, GULONG SABOG

Dalawang dahilan ang agad na ikinuwento ng mga pasahero kung bakit may disgrasya.

Nasabugan ng gulong ang bus at kasunod na nito ang pagkawala ng preno.

Sa inspeksyon, may preno ang sasakyan dahil may tire marks sa kalsada pero nahulog pa rin.

May palatandaang isa lang ang kumapit na preno at nawawala ang isa kaya may hindi nga umubra na preno.

Kahit na katamtaman ang takbo ng bus, nadisgrasya pa rin.

WALANG ROAD SIGNS, BARRIERS

Habang tumatagal ang imbestigasyon, lumabas na ang ating kinatatakutan.

Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, lumabas na walang road signs para sa kurbada, para sa tamang takbo ng sasakyan at iba pa.

Walang babala o gabay para sa mga tsuper na dapat nilang sundin. Kanya-kanya ang diskarte.

Napansin pa na walang barrier sa kurbada na doon nangyari ang aksidente. Kung meron man ay sira na.

REKLAMO

Matagal na palang inirereklamo ang mga ito mismo pa ng mga tagaroon sa lugar. Dahil nagiging accident prone pala ito.

Pero walang tumugon sa kanilang kahilingan para sa road signs at barrier.

Ngayon na lang may nagsasabi mula sa Department of Public Works and Highways na may nakahanda na umanong remedyo sa mga problema sa lugar.

Mga anak ng tipaklong kayong mga taga-rehiyon na opisyal ng gobyerno. Ngayon lang kayo nagsisikilos at gusto pa ninyong palabasin na naunahan lang kayo ng disgrasya?

Sino ang niloloko at ginagawa niyong buang?

IBA PANG PROBLEMA

Uungkatin natin muli ang nadaanan nating mga kalsada at tulay na ginagawa na ating nadaanan at isumbong na rin ng ating Uzi.

Maraming kurbada ang may hukay at walang tamang warning sign sa mga ito. Sapat ba ang ilang boho na itinayo sa hukay para maging babala?

Eh, walang advance na warning kahit 100 metro man lang ang layo bago dumating ang sasakyan sa hukay.

Kung wala namang hukay, anak ng tokwa, madalang naman ang mga road sign para sa mga kurbada.

Ang mga tulay naman, bakit sa paaanan ng mga ito nakatambak ang mga durog o tipak ng mga hinukay na semento mula sa kalsada hanggang sa napakasikip na ang entrada sa mga ito?

Walang reflectorized na signs at wala ring mga nagbabantay na tao para magpara at magpa-go sa mga sasakyan.

Marami ring putol-putol at sunod-sunod na mga sementado pero wala ring mga warning sign.

ROAD USER’S TAX NASAAN?

Bilyon-bilyong pisong buwis sa mga nirerehistro na sasakyan ang nasa kamay ng pamahalaan. Road user’s tax ang tawag diyan.

Bahagi ng pondo ang dapat para sa mga road sign at barrier. Pero anak ng tokwa, bakit wala o kulang o depektibo ang mga road sign at barrier?

Saan ba ginagamit ang road user’s tax na ‘yan? Ang pagkakaalam ng bayan, noong panahon nina PNoy, kinorap nang kinorap ang pondo rito.

Nangyayari rin pa ba ito sa panahon ni Pangulong Mayor Digong kahit todo-kampanya ito laban sa korapsyon?

Walang tigil ang pangongolekta ng Land Transportation Office ng road user’s tax sa mga nagpaparehistro ng sasakyan.

Sinasabing may 6-milyong sasakyan na nagpaparehistro taon-taon kaya bilyon-bilyong piso ang halaga na na naipon ng LTO patungo sa mga ahensya ng gobyerno na responsable sa paggawa ng mga proyektong pangkaligtasan sa mga lansangan.

Pero nakapagtatakang wala, kulang o depektibo ang mga road sign hanggang sa magkaroon na nga ng mga disgrasya.

Pinakamasahol ngayon ang naganap sa Carranglan. Dapat ang road user’s tax ang isang kalkalin ni Pang. Digong, alamin ang mga korap dito at sila ang isakay sa bus na ihuhulog sa bangin.

oOo

