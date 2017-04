Kung lahat ng ex ay natikman, aktor hanggang kiss lang sa bagong singer GF

DAHIL sa over protective ang parents ng baguhang female singer specially her mom na kilalang istrikta ay hindi pala pinapayagan si actor na mai-date ng solo ang siyota niya kaya nakae-eksena lamang siya kapag sabay ‘yung event na pupuntahan nila na pareho silang invited.

At kung lahat ng girls na ex ni actor na magaling ring singer ay kanyang natikman, itong present gf niya ay hanggang ‘kiss lang’ daw kasi nga bantay to death si madiraka sa kanyang daughter na hindi naman gaanong kagandahan.

Well, hanggang kailan kaya mag-aantay si actor na super el pa naman daw pagdating sa sex. Pagtitiyagaan kaya niya ang siyota o maghahanap na ng iba. Hashtag #NakarmaSaKaelyahanGyud!

DINGONG DANTES, PINAIYAK ANG TV VIEWERS SA KANYANG ACTING PERFORMANCE SA LENTEN SPECIAL NG APT

Mahusay na actor itong si Dingdong Dantes pero lalong nakita ang galing nito sa pag-arte sa Lenten Presentation ng APT Entertainment last Saturday na “Selda 1430” na kanyang pinagbidahan kung saan buong husay nitong ginampanan ang karakter ni Argel bilang isang bilanggo.

Very tragic ang buhay ni Dong sa istorya kung saan nakulong siya dahil sa pangho-hold up sa bangko ng sinamahang grupo na nagsilbi siyang look out.

At habang nasa bilibid ay nabalitaan niyang tatlong buwan ng patay ang kanyang ina, ang masaklap walang pamilya, kaibigan na dumadalaw sa kanya na ang tanging gumagabay lang sa binata ay ang nakakausap sa telepono na operator na 1430 na nagpakilala at nagpakita kay Argel sa dalawang katauhan na nagpaalala sa kanya ng mga ginawa at nagbigay babala.

Naging gabay rin nito ang kapwa inmate na si lolo Lelong na lalaya na pero binawian ng buhay sa loob ng kulungan. Dito na nag-umpisang magbago si Argel at nagbalik loob sa Diyos para sa kanyang daughter na si Elijah Alejo.

Pero kung kailan malapit na sila sa isa’t-isa ng kanyang anak ay isang trahedya ang nangyari na dahil sa pagliligtas sa nasusunog na kaibigan sa bilibid ay na-trapped si Argel sa loob na kanyang ikinasawi.

Namatay siyang isang bayani at may pananalig sa Diyos kaya nagkaroon din ng kabuluhan ang kanyang buhay sa mundo.

Mula sa panulat ni Charlotte Dianco ang napanood na episode at idinirek ito ni Bb. Joyce Bernal.

Sa acting performance na ipinakita na punong-puno ng hugot ay maraming pinaiyak na TV viewers si Dingdong at isa na rito ang inyong kolumnista na tinutukan ang nasabing lenten presentation.

BROADWAY BOYS PATAAS NA ANG LEVEL, LANI MISALUCHA MAKAKASAMA SA PRODUCTION NUMBER

Si Basil Valdez ang unang OPM Icon na nakasama ng popular ng Broadway Boys, na kinabibilangan nina Francis Aglabtin (Lola’s Playlist Grand winner), Joshua Torrino, Joshua Lumbao at Benidict Aboyme na pawang produkto rin ng Lola’s Playlist ni Lola Nidora(Wally Bayola).

Kasama ni Basil ay sabay-sabay na kinanta ng apat ang mga klasikong awitin ng sikat na singer noong dekada 80 tulad ng Ngayon At Kailanman, Gaano Kadalas Ang Minsan at Kung Ako’y Iiwan Mo.

After Basil ay sinundan naman ito ng Pop Diva na si Kuh Ledesma at isa pang icon na si Nonoy Zuniga. At ngayong tanghali ay makikipagbiritan naman ang Broadway Boys sa sikat nilang segment sa Eat Bulaga every Saturay sa ating Asia’s Nightingle na si Lani Misalucha at kasama sa kanilang mga aawitin ay ang dalawa sa hits ni Lani na Bukas Na Lang kita Mamahalin at Tunay Na Mahal.

Pagdating sa pagkanta ng mga old hits ay panalo at angat ang boses ng tinaguriang Broadway Boys ni Bossing Vic Sotto. WALANG KIYEME/PETER LEDESMA

