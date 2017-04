La Oro, lagare sa showbiz at sa panggagamot

PABORITONG aktres ng acclaimed journalist turned filmmaker na si Arlyn dela Cruz ang multi-awarded actress na si Elizabeth Oropesa.

Unang nagkasama sila sa “Maratabat’ na sinundan ng “Bubog” at ng “Pusit”, isang advocacy movie tungkol sa AIDS.

“Noon kasing first venture niya, iyong first directorial job niya, ako ang ang nagsabi sa kanya na if she has do more movies, kailangan doon ng poste. Hindi ko naman sinasabing napakagaling ko na, kailangan lang ng mga baguhan ang suporta,” pahayag niya.

Puring-puri rin ni La Oro ang kanyang director.

“Sa dinami-rami kasi ng mga director na nakatrabaho ko, alam ko iyong may ibubuga at wala at nakita ko kay Direk Arlyn na may ibubuga siya,” sey niya.

Papel ng isang inang may anak na nagkaroon ng AIDS ang role ni La Oro sa pelikulang “Pusit”.

Nakare-relate rin siya sa kwento ng pelikula dahil sa tunay na buhay ay nanggagamot siya.

“Ten years na akong nanggagamot. I’m a doctor of alternative medicine. Nag-aral ako sa Virginia sa USA for 4 years now,” deklara niya.

Ikinorek naman niya ang mga nagsasabing faith healer siya.

“I’m a doctor…period. All doctors are healers. But I’m not into faith healing. Kaya nga nag-aral ako dahil ayokong tawagin akong albularyo,” paliwanag niya.

Isa ring licensed acupuncturist at practitioner ng traditional Chinese medicine si La Oro.

Kahit busy sa kanyang paggagamot, meron pa ring time si La Oro sa pagtanggap ng mga projects sa pelikula at telebisyon.

“Generally, every other day ako nanggagamot. May clinic ako sa may Batasan. Hindi naman everyday ang taping o shooting. I have a regular show, so it’s a matter of time management,” ani La Oro.

Pagtatapat pa ni La Oro, may mga pasyente raw siya na afflicted with AIDS na dinala sa kanyang klinika.

“Hindi lang naman AIDS kundi lahat. Iyong ibang patients na galing sa San Lazaro, dinadala sa amin. Marami nang gumaling. Kasi, kami naman ang focus namin sa alternative medicine, iyong palakasin ang immune system ng mga pasyente,” bulalas niya.

Kasama rin daw ang counselling sa mga pasyente nila sa clinic ang panggagamot sa kanila.

“Kailangan nila ang support system so kasama iyon sa paggagamot dahil kailangang i-guide sila kung paano nila ide-deal ang kanilang sitwasyon,” aniya.

Bagama’t hindi lahat ng doktor o dalubhasa ay tanggap ang alternative medicine sa bansa, para kay La Oro, wala raw siyang nakikitang conflict dito sa ibang sanay ng panggagamot.

“It does not clash with modern medicine. Actually, they complement and they work together very well,” pagwawakas niya.

Nasa cast si Elizabeth ng bagong Kapuso teleserye na “Impostora” na malapit nang mapanood sa GMA sa darating na Mayo.

DIREK JOSE REYES, NINAKAWAN

Nakaaaliw naman ang kwento ni Direk Joey Reyes tungkol sa mga kasambahay.

Na-inspire pala siyang gawin ang “Our Mighty Yaya” dahil may isang nag-direct message sa kanya sa facebook na apo ng kanilang dating labandera na nagngangalang Teresa.

Gusto ni Teresa na bago siya mamatay ay makita si Direk Joey na matagal niyang na-miss at madalas na mapanood lamang noon bilang hurado ng isang talent show sa TV.

Na-touch si Direk Joey sa gesture ni Teresa at humbling experience raw ito sa kanya. Minsan daw kasi, nalilimutan na natin ang mga taong naging bahagi ng ating buhay, tulad ng kanilang labandera na nagsilbi sa kanya na ganoon ang pag-aalala at pagpapahalaga sa kanya.

Kung may amusing at inspiring story ang prolific director, meron din siyang traumatic experience tungkol sa mga kasambahay.

Ito’y tungkol sa driver niya for 12 years na pinagkatiwalaan niya, itinuring na hindi iba, tinulungan ang pamilya nito pero nag-take advantage sa kanya, dahil nagawa nitong lokohin siya, i-forge ang kanyang signature at i-encash ang kanyang mga tseke.

Hindi na niya kinasuhan ang dating driver at ipinagpasa-Diyos na lamang.

Dalawang magkaibang kwento ito pero sa kabila ng lahat, naniniwala pa rin si Direk Joey sa kabutihan ng tao, although hindi niya ikinaila na sa panahon ngayon ay napakahirap nang kumuha ng mga yaya o kasambahay na nananatiling tapat at mapagkakatiwalaan kumpara noong unang panahon.

Ang “Our Mighty Yaya” ang balik-tambalan nina Ai-Ai at Direk Joey bilang aktor at direktor pagkatapos ng kanilang matagumpay na “My Bebe Love”.

