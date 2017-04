Lanao del Sur, nilindol ng magnitude 5.2

INUGA ng magnitude 5.2 earthquake ang Wao, Lanao del Sur alas-4:40 a.m. kanina, ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS).

Ang lindol ay tectonic in origin at may lalim na three kilometers.

Naramdaman ang lindol na Intensity V sa Wao; Intensity IV sa Kalilangan, Bukidnon; at Intensity III sa Cotabato City.

Intensity II ang naramdaman sa Cagayan De Oro City, Pangantucan, Maramag, Valencia City, at Quezon, Bukidnon.

Wala namang naitalang naging danyos ang lindol pero nagbabala ang PHIVOLCS sa mga aftershocks.

Ito na ang pangatlong beses sa halos isang linggo na inuga ng lindol ang Wao. Nito lamang nakaraang Miyerkules, isang magnitude-6.0 quake ang tumama sa lugar, kasunod ng magnitude-5.3 tremor nitong nakaraang Huwebes. BOBBY TICZON

