Lover ni Andi natutulog sa kanyang kuwarto kasama si Ellie?

IDINEMANDA na raw ni Jake Ejercito si Andi Eigenmann para ma-grant sa una ang joint custody at visitation rights sa kanilang common child na si Ellie.

Fed up na raw si Jake sa mga ginagawa sa kanya ni Andi sa patuloy nitong pag-refuse na makita niya ang kanilang anak regularly.

Ang ikinapundi pa raw ng anak ni Erap kay Laarni Enriquez ay ang paiba-ibang date na pagkikita nila ng anak at lalo yong petsa umano ng graduation ni Elli na itinaon sa kanyang kaarawan kaya hindi siya naka-attend.

Kaya ngayon ay hinihingi raw ni Jake sa korte na maghati sila ng parehas pagdating sa pagaalaga kay Ellie at hihilingin din nito na i-fix ni Andi ang regular na araw na pagdalaw niya sa bata.

Heto pa ang isang reklamo ni Jake, how true na nagiging improper influences daw kay Ellie ang ginagawa ni Andi sa lover na pinatitira raw sa kanyang condo at pinatutulog pa umano sa kuwarto nito kasama ang bata?

Karay-karay din daw sa mga out of town trip ng aktres at ng kanyang machong papa ang kanyang anak? Susme!

Well, hintayin natin ang panig ni Andi na makapagliwanag tungkol sa mga akusayong ito, o baka sa korte na lang siya magpapaliwanag.

Anyway, ito yata yong sinasabi sa amin ni Atty. Ferdinand Topacio months ago pa na may gagawing pasabog si Jake laban sa kanyang ex na si Andi.

Itong si Atty. Ferdie ay talagang nalilinya sa mga marital cases ng mga celebrities.

Siya ang laging takbuhan ng mga ito sa tuwing may problema sila sa kanilang mga asawa o mga karelasyon.

Hindi na nga namin mabilang ang mga hinawakan niyang kaso ng mga artista at doon sa mga naarabyado siya umaabogado.

Nitong huli nga ay may hinawakan siyang kaso ng isang celebrity na libre lang niyang ibinigay ang kanyang serbisyo.

Itinuring niyang kapamilya ang nasabing celebrity.

Willing siyang tulungan ito sa abot ng kanyang makakaya, kaya lang itong celebrity naman ay hindi tinutulungan ang kanyang sarili.

Going back to Jake Ejercito, graduating na ito sa isang prestigious Singaporean university ngayong taon at with honors sa kursong bachelor’s degree in business and finance.

***

Jaclyn Jose, LJ Reyes at Kim Domingo, inilabas ang galit sa mga kabit!

Nakatatawa ang mga nagsisilabasang video ngayon nina Jaclyn Jose, LJ Reyes at Kim Domingo dahil ramdam na ramdam ang galit nila sa mga kabit o third parties.

Ayon sa kanila, talagang dumarami ngayon ang mga may kabit at mga kumakabit,

Kaya naman, may mga patama ang mga ito sa mga mang-aagaw.

Si Jaclyn Jose, pinakita ang pagtataray sa kanyang video nang patamaan ang mga taong “masipag magmahal na pati mahal ng iba, minamahal na rin! While si LJ, nagbigay naman ng payo upang hindi maagaw ang inyong jowa.

According to her, wag daw kukurap dahil sa sobrang bilis gumalaw ng mga mang-aagaw ngayon, baka pagdilat mo, naagaw na ang jowa mo sayo.

Pinakanakakatawa ang kay Kim Domingo dahil nagbanta siya sa mga mahilig sa online dating.

Ayon sa kanya, bago raw lumandi sa internet, make sure na walang sabit! Funny, di ba?

Kaabang-abang talaga ang D’Originals ngayong Abril dahil siguradong another reason na naman ito para kami ma-entertain.

***

Ang bagong P sa buhay ni Gabbi Garcia

Malakas ang bulong bulungan kamakailan na nag-break na ang Kapuso stars na sina Gabbi Garcia at Ruru Madrid.

Eh ano kaya itong nabalitaan namin na may bagong P sa buhay ni Gabbi? Da who si P?

Hindi naman din nakapagtataka kung may bago mang manliligaw ang magandang aktres dahil maliban nga sa kanyang good looks, mabait pa at hardworking ito.

Usap-usapan sa bakuran ng GMA na ngayong weekend daw magsasalita si Gabbi tungkol sa kanyang misteryosong P. Saan kaya niya ito ibubunyag?

Mabuting abangan na lang ng mga supporter ni Gabbi ang kanyang rebelasyon sa mga programa ng GMA ngayong Linggo.

***

Eugene Domingo, naiiyak kay Boobay!

Hindi na maitago ng mahusay na aktres at komedyante na si Eugene Domingo ang excitement sa pagbabalik ng kanyang celebrity game show na Celebrity Bluff dahil isa sa mga muli niyang makakatrabaho rito ay ang komedyanteng si Boobay.

Aniya, inspirasyon daw niya si Boobay when it comes to hard work.

“Walang halong biro, naiiyak ako kay Boobay kasi nakita ko yung pagsusumikap niya rati. Nagsisimula pa lang siya sa Celebrity Bluff, napakasipag na niya. Kaya nung nagkasakit siya, lahat nag-alala. Nakita ko kasi talaga yung dedication niya sa ginagawa niya. Sobrang thumbs up ako sa kanya,” saad ng mahusay na aktres.

Abangan ang tambalan nila sa Celebrity Bluff, malapit na sa GMA!

***

