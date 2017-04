LTFRB sinisisi sa panibagong bus tragedy

PAIIMBESTIGAHAN sa Malaking Kapulungan ng KOngreso panibagong trahedya sa pampublikong bus sa Nueva Ecija na ikinasawi ng may 31 katao at ikinasugat ng may 49 na iba pa.

Isusulong ni Quezon City Rep. Alfredo Vargas ang isang resolusyon upang imbestigahan ng kaukulang komite sa Kamara ang nabanaggit na trahedya.

Aniya, ang patuloy na mga aksidente ay palatandaan lamang ng mga kapabayaang nagaganap sa pagpapatupad ng mga kaukulang polisiya.

“I am filing a resolution today to investigate this tragedy.”

Si Vargas din ang unang kumalampag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na siyasatin ang pagkawala ng break ng isa sa mga bus ng Bestlink sa Novaliches ilang buwan na ang nakararaan kung saan 32 katao din ang nasawi.

“Our authorities in the transportation sector must once and for all act stronger against buses that are not road-worthy. These coffins with wheels must no longer be allowed to take passengers,” ani Vargas.

Panawagan ng kongresista na ang mga ganitong uri ng pampasaherong bus ay dapat nang tanggalin sa kalye at huwag nang itakbo upang hindi na makapaminsala.

“Shout out to LTFRB, what is the penalty for malfunctioned breaks or overloading? Is it worth the lives of people who died violently? Without a strong law to regulate operations of old buses for public transportation, these kinds of horrible accidents will keep happening.” MELIZA MALUNTAG

loading...