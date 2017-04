Lucio Tan sisingilin ni Duterte

PARANG bulkang sumabog si Pangulong Rodrigo Roa Duterte nang ihayag ang kanyang saloobin at sama ng loob laban sa kanyang mga kritiko nang humarap sa Filipino community sa Lusail Sports Arena sa Lusail, Qatar.



Binanatan ng Pangulo ang mga mayayamang negosyante na hindi nagbabayad ng tamang buwis katulad ni Lucio Tan.

Binigyang diin ni Pangulong Duterte na pananagutin niya ang mga negosyante at hahabulin ang mga hindi nabayarang buwis gaya ng ginawa sa Mighty Corporation, isang cigarette company na ngayon ay nahaharap sa patong-patong na kaso dahil sa hindi pagbabayad ng tamang buwis.

Muling kinastigo ni Pangulong Duterte ang isang malaking TV network at isang pahayagan na una na niyang binatikos noong mga nakaraang linggo.

Maging ang mga human rights groups ay hindi rin nakaligtas sa kanyang talumpati sa harap ng libo-libong overseas Filipino worker (OFW) sa naturang bansa.

Mistulang ibinida pa ng pangulo ang pagtawag niya ng “son of a bitch” at “go to hell” kay dating US President Barack Obama.

Hayagang pinuri naman ni Pangulong Duterte si President Donald Trump na aniya’y isang “realist” at “pragmatic thinker.”

Aniya, hindi raw naging bilyonaryo ang kasalukuyang pangulo ng pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo kung hindi ito practical at magaling mag-isip. KRIS JOSE

