MAKABULUHANG PANUKALA NI SEN. GRACE POE

HINDI tulad ng ibang mga mambabatas na laging nasasangkot sa iba’t ibang kontrobersya, kakaiba si Senator Grace Poe sapagkat wala siyang ibang inaasikaso kundi ang magampanan nang maayos ang kanyang trabaho.

At kaya naman bukod-tangi si Sen. Grace ay sapagkat tila hindi siya nauubusan ng mga panukalang batas na tunay namang makabuluhan at magiging kapaki-pakinabang sa ating bansa at mga mamamayan.

At isa nga sa pinakahuling panukala niya ay may kaugnayan sa paglilinang at pag-aalaga sa ating mga scientist upang sa halip na mangibang-bayan manatili sila at dito sa bansa natin gamitin ang kanilang galing at talino.

Ibig-sabihin ay isang programa ito na kung tawagin ay ‘brain gain’ na direktang sagot sa umiiral na ‘brain drain’ kung saan ay naglalayasan ang ating mga espesyalista dahil sa kawalan ng sapat na kita, oportunidad at suporta mula sa pamahalaan.

Dahil dito, inihain ni Sen. Poe ang Senate Bill No. 1324 na tinawag niyang Balik Scientist Act na naglalayong magbigay ng mga benepisyo at suporta sa mga umuuwing siyentipikong Pinoy. “This bill envisions a future in which Filipino scientists contribute to nation-building and inclusive growth through the acceleration of research and development in the country,” wika ni Poe.

Sa ilalim ng panukala niya ay magiging pangunahing abalang ahensiya ang DOST na siyang magsasala at magbibigay ng panahon sa mga scientist kung gusto nilang sumailalim sa short, medium at long-term na programa.

“Nakatatak sa puso ng bawat Filipino, saan man sila mapadpad at gaano man kalayo ang kanilang marating sa buhay, na mapaglingkuran ang bayan.

Naniniwala tayong ang ating mga kababayang eksperto sa siyensiya at teknolohiya ay malaki ang maitutulong sa pagtataguyod ng pantay na oportunidad sa bansa,” wika pa ni Grace.

Ang ilan sa mga benepisyong maaring matanggap ng ating mga eksperto sa ilalim ng programa ay exemption sa pagbabayad ng travel tax, pagbibigay ng libreng pabahay, pondo sa pagtatayo ng mga laboratoo kung saan sila magsasagawa ng pananaliksik at marami pang iba.

Suportado natin ang panukalang ito ni Sen. Poe sapagkat higit kailanman ay kailangan natin ang talino ng ating mga eksperto upang tuluyan na tayong umunlad bilang bansa.

Base kasi sa datos ng DOST ay talagang laganap na ang brain drain sapagkat lumalabas na umaabot na sa 24,502 ang mga IT worker at expert na nagtrabaho at nanirahan na sa ibang bansa noon lamang 2009.

Tiyak na marami pa ang nadagdag sa bilang na iyan simula noon na siya namang dahilan para mangulelat tayo sa larangan ng siyensya at teknolohiya kumpara sa mga karatig-bansa natin.

Kung gusto talaga nating umunlad dapat ay tayo muna ang makinabang sa sa husay at galing ng ating mga kababayan. OPEN LINE/BOBBY RICOHERMOSO

