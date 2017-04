Malakanyang, rumesbak sa editoryal ng The New York Times

BINUWELTAHAN ng Malakanyang ang lumabas sa opinion page ng The New York Times na hinihikayat ang buong mundo na kondenahin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa usapin ng extrajudicial killings sa bansa.

Partikular na hindi nagustuhan ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang nakasaad sa Opinion page na “This is a man who must be stopped” na ang tinutukoy ay si Pangulong Duterte sa kanyang diumano’y EJK sa Pilipinas.

Para kay Sec. Panelo, ang The New York Editorial Times ang dapat na tumigil sa walang ingat, ireponsable at walang basehang editorial laban kay Pangulong Duterte.

Wala aniyang naitala o natuklasan ang kahit na anumang investigating body ukol sa kontroberyal na extrajudicial killings.

Sa katunayan nga aniya ay mayroong findings ang Senado na ang EJK ay hindi state sponsored o state initiated.

Kaya nga aniya walang basehan maging ito man ay batay sa paglalahad o batas ang inilabas na editorial ng The New York Times laban kay Pangulong Duterte.

Samantala, naniniwala naman si sec. Panelo na bahagi ito ng demolition job laban kay Pangulong Duterte at itinaon pa sa pagdaraos sa bansa ng ASEAN summit.

At kung sinoman ang nag-finance ng kasiraan na ito laban kay Pangulong Duterte ay sinabi ni Sec. Panelo na posibleng taga-ibang bansa. KRIS JOSE

