MASAMANG PANGITAIN SA GOBYERNONG DU30

UNANG sumabog ang away nina Pantaleon House Speaker Alvarez at Cong. Tonyboy Floirendo, Jr., na sinundan ng bangayan ni Sec. Ismael Sueno at tatlong undersecretaries.

Magkaibigang matalik sina Alvarez at Floirendo na parehong malapit kay Pangulong Duterte, pero ngayo’y nag-aaway.

‘Ika ni Alvarez, sa ngalan ng serbisyo publiko, pinutol niya ang pagkakaibigan kay Florendo na isa sa ‘biggest campaign’ donor ng Pangulo.

Ipinagharap ng house speaker si Floirendo ng corruption charges sa Ombudsman dahil umano sa maanomalyang TADECO deal.

Ito yaong kasunduan sa lease ng 5,000 government lot sa Mindanao at gobyerno, sa pamamagitan ng Bureau of Corrections at ni Floirendo.

Tinawag na mapagsamantala, inakusahan ni Alvarez si Floirendo na kumikita ang huli ng P1 bilyon kadataon “to the disadvantage of the government”.

Pero kung ang paniniwalaan ay panig ni Floirendo, nagagalit lamang daw ang speaker dahil sa pananapak sa kanyang girlfriend ng live-in partner ng bilyonaryo.

Naloko na. Nang dahil sa babae, nag-away ang matagal nang matalik na magkaibigan.

Hindi pa humuhupa ang Alvarez – Floirendo tussle, sumabog naman ang away nina Sec. Sueno at tatlong undersecretaries niya.

May lumabas kasing ‘white paper’ na idinedetalye ang korapsyon sa DILG na ang itinuturong kumikita ng limpak na salapi ang kalihim.

Ang suspetsa ng DILG big boss, ang nagkakalat ng tinawag niyang ‘tsismis’ ay ang tatlo niyang tauhang undersecretaries.

Parehong magkaibigan, pero sa pananalita ni Pangulong Digong, sinabi nitong lahat ng government official ay may babae.

‘Di man direktang sabihing ‘okey lang’ ang pambabae ni Alvarez, maliwanag na ipinagtatanggol ni DU30 ang kababayang mambabatas.

Pero sa away sa DILG, nagsalita na si Digong at sinibak si Sec. Sueno sa puwesto.

Walang dudang masidhi ang mithi ng Pangulo na mabura ang katiwalian sa pamahalaan kaya walang pinapatawad kahit pa kaibigan.

Bata pa ang administrasyong Duterte subalit nangyayari na ang mga ganitong kaganapan.

Malungkot mang isipin, pero tama ang mga aksyon ng Pangulo dahil may assignment siyang ipinangako sa taumbayan na dapat tuparin.

Sana wala nang maririnig pang awayan sa mga tauhan ni Pangulong Duterte, dahil masamang pangitain ang bangayan ng mismong mga lider sa pamahalaan. CHOKEPOINT/BONG PADUA

