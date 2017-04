Mga fans, binaboy ng JaDine!

FOR some fans, Alden Richards and Maine Mendoza act in the recent concert of Coldplay leaves a bad taste in the mouth.

While the concert was ongoing ay nagpakarga kasi itong si Maine kay Alden probably to get a better view of the concert performers.

In the first place, kung gusto pala nila ng magandang view, bakit hindi sila bumili ng front row tickets para makita nila nang mabuti ang popular band? It’s that easy, right? Milyones naman ang kinikita nila, ‘di ba?

For many, it was nothing short of a gimik dahil nga hindi nagre-rate ang kanilang first teleserye together. Bagsak na bagsak ang rating nito, pumalo na lang sa 10.6 % sa latest survey.

For some netizens ay promo lang ang ginawa ng dalawa para mapansin ang kanilang partnership, para mas maraming kiliging fans which they hope would translate into viewership sa kanilang teleserye.

For other people, it was an act of rudeness dahil marami sa kanilang likuran ang hindi nakita ang pinapanood kasi nga nakakarga si Maine kay Alden.

Not surprisingly, sa Twitter ay batikos ang inabot ng dalawa lalo na si Maine.

“at sino naman ang nangangarap na gawin yan sa di naman nia bf or asawa, aber?! talagang tuwang-tuwa pa kayo eh kadiri naman tignan!”

“Promote pa more! Baka sakali tumaas ang tstjnhs ng DTBY! Yan ang ‘virginal’ ninyo? Bastusin ganyan na halos nakadikit p_k2 sa lalaki.#cheap.”

“KathNiel, JoshLia, DongYan, AshMatt… Team Real. Ee ang Aldub? Walang real. Sapilitan ang lahat. Napilitan lang ang lahat. ???? Coldplay.”

“DongYan and AshMatt team real. Spotted sa Coldplay Concert. Fan din pala sila ng coldplay. Pero di mga epal di gaya ni Nevermind.”

‘Yan ang hanash nila.

Keen observes noted that AlDub fans did not mob the two prime artists of the Kapuso network. Walang nagkagulo, walang mob na nangyari. So, with that, ang feeling ng marami ay hindi na talaga sikat ang dalawa. Sa social media lang sila naghahari-harian.

***

Mukhang papunta na sa pagkalaos sina James Reid at Nadine Lustre.

Sila kasi ang naputukan sa explosive revelation ng isang lady producer about their concert sa US.

Sa hanash ng lady producer ay nagmaganda raw ang JaDine at hindi sinipot ang fans na naghihintay sa lobby ng isang hotel when it was part of the contract.

Nagpasabi ang isang staff nila na pababa na sina James at Nadine pero limang oras ang nakalipas ay wala pa rin sila.

Not surprisingly, lait ang inabot nina James at Nadine sa comment section ng isang popular website.

“So what’s new? Hindi bat last year may Hindi rin Sinipot Na meet and greet Ang JD? At NASA promotional posters yun na kasama sa ticket price yun Tapos deny Sila ng deny… super feeling Talaga Ang JD eh.”

“The best sa pagiging ungrateful. Yuck. This is no new news to me. Sila yung sikat na artista na walang simpatya sa fans. Ang taas ng tingin nila sa sarili nila and same with Viva, kala nila ginto ang Jadine.”

“Kaloka hindi dapat ganyan ang pag trato sa fans lalo na sa mga taga abroad, they pay high just to see them tapos gaganyanin lang? Ugaling ganyan ang di tatagal sa industry. Good luck sa career team walwal!remember, wala kayo sa status nyo ngayon kung walang fans. Lalo na si N super nega ang ugali ilang beses ko na napatunayan yan kaya super disappointed ako sa kanya.”

“See what happens when fame hits people with small minds and big egos? JaDine exemplifies this best. Dapat pag lumalabas meron silang dalang karatulang “wag tularan”. Nakahihiya!” UNCUT/ ALEX BROSAS

loading...