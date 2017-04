Mga macho pero walang torya-toryang umarte!

SUMISILIP pa rin kami kung sa edad na 65, in demand pa rin si Kuya Pip (Tirso Cruz) sa mga soap ng Kapamilya network. Dala- dalawa ang kanyang soap na kung saan kontrabida uli siya. Batikan sa si Kuya Pip sa pagiging kontrabida at dito din niya nakamtan ang mga trophy niya sa acting awards.

Bagama’t hindi kami maka-channel 2 sinisilip namin ang soap ni Kuya Pip dahil sa nagagalingan kami sa kanya bilang artista at isa pa kaibigan namin ang aktor. Isa siyang mala-demonyong corrupt na pulitiko sa Wild Flower na pinagbibidahan ni Maja Salvador na anak ng aming kaibigang si Ross Rival. Maiinis ka rin sa kanya roon sa A Love to Last na pinagbibidahan nina Bea Alonzo at Iza Calzado.

Noong April 1 ay ipinadiwang niya ang kanyang ika-65 na kaarawan. Isang mataginting na senior citizen na siya. Alam nyo ba na sanggol pa lang ito ay nasa pelikula na siya bilang baby na Jesus Christ? Siguro mga tatlong buwan pa lamang ito na kung hindi kami nagkakamali. Ang pamagat na movie ay pagsilang ng Mesias kung saan bida si Norma Blancaflor bilang Virgin Mary.

Habang malakas pa siya at nabubuhay ayaw niyang tigilan ang pag-aartista. Habang kailangan pa siya ng industriya, talagang kailangan ang tulad niyang magaling na aktor parang Eddie Garcia baga na umaarte pa rin sa harap ng kamera kahit na nasa 90s na ito.

Nasa good health naman si Kuya Pip. Wala na siyang alalahanin sa kanyang kalusugan at nalusutan na niya ang karamdaman na lung cancer kaya cancer free na siya. Thanks to God Almighty.

-0-

Nasaan na raw si Jeric Gonzales? Tanong ng kanyang mga followers at tagahanga dito sa Laguna. Huli raw nilang napanood sa Destiny Rose, sabi ni Apol as in Apolonia, at inaakala raw ng mga baklang makakasama si Jeric sa Mean’t To Be dahil nariyan si Ken Chan na kasama niya sa Destiny Rose.

Kung bakit hindi na lang daw ito idinagdag doon sa mga hunks na walang kalatoy-latoy umarte. Maliban lamang kina Jak Robert at Ken, ang dalawa raw ay mga bulol na malamya pang umarte. Oo nga, tama ang sinabi ng mga baklitang ito.

Subalit kahit na mga hamon ang dalawang afam na kasali sa Mean’t To Be ay napakataas ng rating nito hindi dahil sa mga lalaking matitipunong katawan kundi sa casting din na mga veterans sa acting in the likes of Gloria Romero, Manilyn Reynes, Tina Paner, Sheryl Cruz, Kimpee de Leon at natural ang hinahangaan ng marami, si Barbie Forteza at Sef Cadayona.

Yes, ayaw isipin ng mga fans ni Jeric na maging frozen delight ito tulad ng iba na tinengga lang ng network dahil meron daw kanya-kanyang paboritismo tulad raw ng isang anak ng executive na hindi nawawalan ng trabaho pati ang girlfriend nito. Pamumuna ng mga baklita. True ba naman ito na may mga favoritism ang kapuso network? Just asking. Ciao Bambino! MEMORABILIA/MATUK ASTORGA

