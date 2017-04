Mindanao quake, 2 sugatan, ilang gusali nasira

INUGA ng 6.8-magnitude earthquake ang Mindanao kaninang Sabado ng madaling-araw.

Sa ulat, dalawang katao ang nasaktan at ilang gusali naman ang nasira habang nagpanik naman ang mga residente na nasa tabi ng karagatan kasunod ng tsunami warning.

Nagbabala ang US authorities ng potential hazardous waves sa southern region ng Mindanao at Indonesia matapos tumama ang lindol dakong 4:23 a.m., magkagayunpaman, inalis na rin agad ng awtoridad ang tsunami alert matapos ang dalawang otras.

Inugoy ang mga higaan ng mga residente na nagsilabas ng kani-kanilang bahay habang inuuga ng lindol ang kanilang lugar na nag-iwan ng bitak sa isang ospital, 2 government buildings at isang port, nagbuwal ng isang bahay at pansamantalang nagkaroon ng power outage.

“The floor appeared to rise first before swaying violently from side to side. Then the lights went out,” kwento ni Adrian Morallas, na empleyado ng civil defense office sa General Santos city.

“I ducked and took cover under my desk in line with our disaster training, though it was very difficult to do that in the dark with the ground shaking.”

Sinabi ni Morallas na sinabihan ang mga coastal communities malapit sa General Santos na magsilikas para sa kanilang kaligtasan pero hindi matiyak ng awtoridad kung ilan ang bilang ng mgna nagsilikas sa kanilang kabahayan.

Tumama ang lindol sa lalim na 41 kilometers (25 miles) off Mindanao island, ayon sa US Geological Service.

Mas mataas naman ang ibinigay na sukat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na umabot ng magnitude 7.2 at ang epicenter ay nasa 53 kilometers off Mindanao south coast.

Sinabi ni Morallas na nabagsakan ang isa sa mga biktima ng bato habang nasaktan naman ang isang buntis nang matumba ito sa lakas ng pag-uga. BOBBY TICZON/PHOTO: KRIS JOSE

