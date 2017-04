MOA LABAN SA TALAMAK NA SMUGGLING SA BANSA

NILAGDAAN ng Bureau of Customs-Bureau Action Team Against Smuggling (BoC-BATAS) at ng Kapisanan ng mga Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated (KSMBPI) kamakailan ang isang komprehensibong kasunduan laban sa talamak na smuggling sa buong bansa.

Pinangunahan ito ng hepe ng BOC-BATAS at kasalukuyang director ng Legal Service ng BOC na si Atty. Alvin Ebreo at ang KSMBPI Chairman na si Dr. Michael Aragon kasama din ang KSMBPI senior adviser na si dating senador at dating kalihim ng Department of the Interior and Local Government na si Joey Lina.

“Kinagagalak namin sa BOC, lalo na sa BATAS, na bagong tatag palang bilang isang super anti-smuggling body ng aming BOC head na si Commissioner Nicanor E. Faeldon, ang naganap na memorandum of agreement signing dito sa Roma Salon ng Manila Hotel,” ayon kay Ebreo.

Dagdag pa niya: “Ang isang maigting at tapat na pagtutulungan ng pribado at pampublikong sektor sa bansa laban sa korapsyon at smuggling ay ang isang napaka importanteng laman ng MOA. Ito’y isang malakas na katunayan na ang bagong BOC ninyo ay talagang seryoso na sugpuin ang talamak na smuggling activities sa buong bansa.”

Napag-alaman sa mga pag-aaral na ang pamahalaang nasyunal ay nawawalan ng mahigit na P200B kada taon sa buwis na kinokolekta nito dahil sa talamak na smuggling.

Sa pag-upo ng dating Marine Captain na si Comm. Faeldon bilang bagong pinuno ng BOC, ang pagsugpo ng talamak na smuggling at ang pagkolekta ng mas mataas na buwis ay s’yang binibigyan ng prayoridad ng ahensya.

“Ang pagtatayo ni Commissioner Faeldon ng BATAS ay isang pagtitiyak na hinding-hindi namin hahayaan na ang talamak na smuggling activities ay patuloy na maminsala sa revenue collection efforts ng BOC,” ayon pa kay Ebreo.

Samantala, sa mismong MOA signing sa Manila Hotel, sinabi rin ni BOC Legal Service chief of staff Atty. Tom Tagra na “ang matagumpay na pakipaglaban sa talamak na smuggling at korapsyon sa ating bansa ay hindi natin lubos na makakamtan kung walang tapat na tulong na matatanggap ang ating gobyerno na dapat manggagaling din sa pribadong sektor at sa ating mga patriotikong mamamayan.” GOOD RIDDANCE/ARLIE CALALO

