Ms. Lakambini ng Bulacan, inutas

PALAISIPAN ngayon sa pulisya ang pagpatay sa isang dating beauty titlist matapos pagbabarilin ng mga hindi nakikilalang armadong kalalakihan sa tapat ng kanyang bahay sa Bulacan town kahapon (Miyerkules).

Sinabi ni Supt. Julio Lizardo, Plaridel chief-of-police, nagdala pa ng bouquet of flowers at box of chocolates ang dalawang suspek bago binaril sa ulo ang kanilang target na nakilalang si Mary Christine Balagtas, 23. Si Balagtas ay nanalong Miss Lakambini ng Bulacan noong 2009 at nakatira sa 1st La Miranda Subd., Brgy. Banga, Plaridel.

Blangko pa ang pulisya kung sino ang nasa likod ng pamamaril at kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima.

Isinugod pa ang biktima sa Our Lady of Mercy Hospital sa Pulilan town pero hindi na ito umabot nang buhay.

Sinabi ni Lizardo na tumakas ang mga suspek sakay ng motorsiklo pero gayunpaman, may nakita nang lead ang pulisya para makilala ang mga salarin.

Tiniyak din ni Lizardo na mga hired killer ang pumatay kay Balagtas dahil na rin sa estilo ng kanilang pagpatay.

Isa sa mga anggulong sinisilip ng kanyang mga imbestigador ay hinggil sa binasted nitong manliligaw na isang maimpluwensyang tao sa Bulacan. BOBBY TICZON

