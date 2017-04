Nag-sorry sa mga mura pero totoo ang mga nangyari sa Brunei

TANGGAP nina Kim Chiu at Gerald Anderson kung sa Prime-Tanghali mapanonood ang balik-tambalan nila para sa seryeng “Ikaw Lang Ang Iibigin”. Nagkaroon ng announcement sa mismong presscon nila na sa May 1 magi-start ang nasabing serye bago mag-It’s Showtime.

Ang time slot na ito ay nag-iwan ng mataas na ratings sa tambalang Jodi Sta. Maria at Richard Yap sa “Be Careful With My Heart” at “Be My Lady” nina Erich Gonzales at Daniel Matsunaga.

Kinuha ang reaksyon ng dalawa dahil siyempre pag sinabing KimErald, sanay ang tao na pang-Primetime ang kanilang serye.

“Sa akin ang pinaka-importante … basta magkaroon kami ng flatform ng oras, nang pag-asa pa ring maipakita namin sa tao ‘yung produkto namin. Basta maganda at naniniwala kami sa produkto namin, hindi po importante kung ano’ng oras basta alam po namin na ibinigay naming lahat dun,” reaksyon ni Gerald.

“Wala naman po sa oras ‘yun. Kung gusto nilang panoorin, panonoorin naman nila. Kailangang magpasalamat din kami sa mga fans at sa suportang ibibigay nila sa tanghali.

“’Yung comeback po namin is different. Babalik kami sa tanghali sa inyong mga telebisyon kaya sana po suportahan niyo kami,” sambit naman ni Kim.

Anyway, pagtupad ng pangarap at pagkamit ng tunay na pag-ibig ang matutunghayan sa “Ikaw Lang ang Iibigin” Mula sa “Sana Maulit Muli,” “My Girl,” “Your Song,” “Tayong Dalawa,” at “Kung Tayo’y Magkakalayo,” muling mapapanood ang KimErald sa naiiba nilang pagganap sa telebisyon na dapat abangan ng kanilang mga tagasuporta.

Masasaksihan din ang bagong tambalan nina Jake Cuenca at Coleen Garcia na siguradong namang magmamarka sa puso ng mga manonood.

Tutukan ang kwento nina Bianca (Kim Chiu) at Gabriel (Gerald Anderson), dalawang magkababatang determinadong mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Nangangarap si Bianca na maging triathlete upang masuportahan ang kanilang pangangailangan. Gayon din si Gabriel, na sanay sa laban ng buhay at nabubuhay para sa pamilya. Sa pagtupad nila ng kanilang mga pangarap, mararamdaman din nila ang unang pag-ibig sa unti-unting pagkakalapit ng kanilang mga puso.

Ngunit agad ding magkakalayo ang landas ng dalawa dahil kakailanganing umalis ni Bianca ng probinsya upang maipagamot at maisalba ang buhay ng ama nitong may sakit.

Sa kanilang pagkakalayo, magkaibang karera ang kanilang tatahakin. Ngunit pag-ibig pa rin ang magtatagpo sa kanilang mga landas sa pagkikita nila sa isang triathlete event ng TigerShark, na pinamumunuan ni Carlos (Jake Cuenca), ang taong hahadlang sa kanilang pagmamahalan.

Si Carlos ang number one triathlete ng bansa – hindi sanay matalo at gagawin ang lahat upang makuha ang tiwala ng ama. Para mapalago ang kanyang kumpanya, kukunin niyang endorser si Bianca. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, mahuhulog ang loob niya sa dalaga, kahit pa humadlang ang dati niyang nobyang si Isabelle (Coleen Garcia).

Dito mag-uumpisa ang laban nina Carlos at Gabriel hindi lang sa larangan ng triathlon, kung hindi pati na rin sa puso ni Bianca. Ngunit mas titindi ang kanilang laban sa pagsiwalat ng mga sikreto ng nakaraan na nagbabadyang sumira sa kanilang mga buhay.

Magkasama pa rin kayang matupad nina Bianca at Gabriel ang kanilang mga pangarap? Magtagumpay kaya si Carlos na sirain ang kanilang pagmamahalan? Mapatunayan kaya nilang hindi sumusuko ang puso sa pangarap at pag-ibig?

Kasama rin sa “Ikaw Lang ang Iibigin” sina Gina Pareño, Bing Loyzaga, Ayen Munji-Laurel, Michael De Mesa, Daniel Fernando, Dante Rivero, Nicco Manalo, Ivan Carapiet, Andrea Brillantes, at Grae Fernandez. Ito’y sa ilalim ng direksyon ni Dan Villegas at Onat Diaz at panulat nina Noreen Capili at Anton Pelon.

Huwag palampasin ang seryeng magpapatunay na hindi sumusuko ang puso sa pangarap at pag-ibig, ang “Ikaw Lang ang Iibigin,” sa ABS-CBN at sa ABS-CBN HD (SkyCable ch 167).

-0o0-

Lumabas na ang official statement ng manager ng Miss Universe 2015 na si Pia Wurtzbach na si Jonas Gaffud sa mga reklamo at hinaing ng negosyante at Brunei-based na si Kathelyn Dupaya. Si Kathelyn ay na-feature na sa “Magpakailanman” ng GMA 7 dahil sa rags-to-riches story niya.

“I thank Kathy for clarifying the issues she raised against Pia, and for apologizing for what she has done. Clearly, what happened was misunderstanding as she never heard Pia talk bad about anything. Pia is thankful for the hospitality that Kathy provided during her private vacation in Brunei.

“As her manager, I was prepared to answer Kathy’s claims, but she reached out to clarify her issues. Communication is really important to settle conflicts and prevent misunderstanding.

“We learn from mistakes, however, and I hope what happened will serve as a lesson for artists, talents, managers and producers to formalize arrangements in order to avoid confusion and any problem.

“Meanwhile, Pia is focused on her career, and watch out for her next endorsement, even as she continues to promote her advocacies on anti-bullying, and HIV/AIDS awareness and helping an organization send kids to school. In the next days, she will start to play a big role in these efforts. Good day! Good vibes.”

May paliwanag din si Kathelyn nang maka-chat namin sa Facebook.

“Nag- usap kami ni Sir Jonas, the manager of Pia kagabi. Gusto niyang malaman kung sino ang nagsabi sa akin na fake ang bag at babala sa group message…… ang sagot ko Sir sa akin na lang ‘yun at ako lang ang nakaaalam ….. Tapos, tanong niya… totoo ba nasabi ni Pia ‘yan at narinig mo? Ang sagot ko..” Hindi, sinabi lang sa akin at siguro ‘yung tao na ito ay hindi magsisinungaling.”

“Ganoon pa man …may point si Sir Jonas na hindi ko narinig mismo pero naniniwala ako kaya sabi ko… “Ok… kung di niya nasabi or hindi ok mag sorry ako rito …. Pinipilit ni Sir Jonas na siniraan ko si PIA, sabi ko wala akong sinira sa kanya. Lahat ng pangyayari sa Brunei ay totoo, hindi ko po ‘yun babawiin kasi sa akin niya mismo ginawa ‘yun.

Ang sabi niya, sino kausap mo at ka-text, sagot ko nakilala ko Pia thru my friend at lawyer. ‘Yung lawyer niya ang kausap ko hanggang makarating siya ng Brunei.” XPOSED/ROLDAN CASTRO

